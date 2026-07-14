Tron Kurs bei 0,33 Dollar: 90 Milliarden USDT und eine Frage, die Trader nicht stellen

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USDT auf der TRON-Blockchain hat die Marke von 90 Milliarden Dollar überschritten, und trotzdem bewegt sich der Tron Kurs kaum. TRX notiert bei 0,33 Dollar und hält sich seit drei Wochen in einer engen Spanne zwischen 0,31 und 0,33 Dollar. Das Netzwerk verarbeitete im laufenden Jahr USDT-Transfers im Wert von 4,2 Billionen Dollar. Tron Inc. kauft weiter TRX und hält inzwischen mehr als 704 Millionen Token in der Bilanz. Am 6. Juli aktivierte TRON den ersten postquantensicheren Signaturalgorithmus auf dem Nile-Testnetz. TRON erreichte 3,93 Millionen aktive Adressen an einem Tag und übertraf damit Ethereum und Solana. Die Frage ist nicht, ob das Netzwerk funktioniert, sondern ob der Token diese Stärke jemals im Preis widerspiegelt. Prognosen sehen den Widerstand bei 0,35 Dollar als nächste Hürde. Dieser Artikel untersucht den aktuellen Tron Kurs und zeigt, welche Presale-Alternativen Kapital anziehen.

Tron Kurs: USDT-Rekorde und Treasury-Käufe treffen auf eine Preisdecke bei 0,33 Dollar

Der USDT-Bestand auf TRON überschritt in dieser Woche 90 Milliarden Dollar und festigt die Position des Netzwerks als wichtigste Stablecoin-Schiene weltweit. Im bisherigen Jahresverlauf wickelte TRON USDT-Transfers im Wert von 4,2 Billionen Dollar ab, eine Zahl, die kein anderes Netzwerk erreicht. TRX notiert laut CoinGecko bei 0,33 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 31,4 Milliarden Dollar auf Rang acht. Tron Inc. meldete weitere Käufe, die den Gesamtbestand auf mehr als 704,6 Millionen TRX anhoben. Das Nasdaq-notierte Unternehmen verfolgt damit eine Treasury-Strategie, die institutionelles Vertrauen signalisiert.

Am 23. Juni erreichte TRON 3,93 Millionen aktive Adressen an einem einzigen Tag und lag damit vor Ethereum und Solana bei der Nutzeraktivität. Im ersten Quartal 2026 allein verarbeitete TRON 2 Billionen Dollar an USDT-Transfers und hielt dabei 36,3 Prozent des gesamten Transfervolumens. Bitnomial, eine CFTC-regulierte Börse, listete TRX im Juni für den Spot-Handel und gab US-Institutionen erstmals direkten Zugang. Am 6. Juli aktivierte TRON den postquantensicheren Signaturalgorithmus FN_DSA_512 auf dem Nile-Testnetz.

Für den Tron Kurs zeigt FXEmpire auf dem Tageschart ein Cup-and-Handle-Muster mit einem Ausbruchsziel von 0,355 Dollar bei Überschreiten der Marke von 0,3339 Dollar. Changelly setzt den Durchschnittskurs für Jahresende bei 0,36 Dollar an, und ein steigendes Dreieck auf dem Zwei-Wochen-Chart zeigt ein mögliches Ziel bei 0,69 Dollar.

Der RSI liegt bei 55,69 und signalisiert neutrale Bedingungen, die Spielraum in beide Richtungen lassen. Trotz aller Netzwerkrekorde liegt der Tron Kurs 23 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,43 Dollar aus dem Dezember 2024. Selbst im besten Szenario wachsen 1.000 Dollar in TRX bei 0,33 Dollar auf etwa 2.100 Dollar, wenn der Kurs das Ziel von 0,69 Dollar erreicht. Diese Mathematik erklärt, warum ernsthaftes Kapital weiter in Positionen fließt, die auf Listing-Vielfache statt langsamer Prozentgewinne setzen.

Pepeto: Das Presale-Projekt, das während der Angstphase über 10 Millionen Dollar einsammelt

Während der Tron Kurs die Stärke des Netzwerks nicht im Preis widerspiegelt, fließt Kapital mit hoher Geschwindigkeit in einen Presale, der die Geschichte erzählt, bevor ein Chart es kann. Der Unterschied liegt darin, dass TRX von 0,33 Dollar aus in Prozenten rechnet, während ein Presale-Einstieg auf einen einzigen Listing-Tag setzt.

Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die meisten Coins auf Zweijahrestiefs notieren, und Wallets, die während dieser Angstphase laden, treffen keine Zufallsentscheidung. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter Pepeto, und ein Entwickler, der jahrelang Binance-Infrastruktur betrieb, hat die Börse gestaltet, die am Listing-Tag live geht. PepetoSwap erhebt null Gebühren auf jeden Trade, sodass die gesamte Position intakt bleibt, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten. Wal-Wallets, die Pepe am Anfang verpasst haben, laden jetzt diesen Presale und zeigen damit Überzeugung während der Angst, nicht Spekulation während des Hypes.

Wer den Pepe-Presale mit 500 Dollar betreten hat, sah das gleiche Supply-Modell auf 11 Milliarden Dollar klettern, und das ohne jedes Produkt dahinter. Pepeto bringt funktionierende Tools und einen vollständigen SolidProof-Audit mit, bei dem die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert wurde, bevor der Presale überhaupt begann. Die gleiche 420-Billionen-Token-Struktur liegt unter dem Projekt, und der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar markiert den Einstieg, bevor das bevorstehende Binance-Listing diesen Zugang beendet. Analysten beobachten, dass die Voraussetzungen denen des originalen Pepe-Coins entsprechen, diesmal mit einem funktionierenden Ökosystem dahinter.

TRX war günstig, bevor der Ausbruch 2024 kam, und die Wallets, die bei 0,04 Dollar kauften, bauten echten Wohlstand auf. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während extremer Angst eingezahlt wurden, zeigen, dass diese Investoren dasselbe Muster erkennen. Der Tron Kurs bei 0,33 Dollar kann die Renditen, die dieser Presale-Einstieg noch bieten könnte, rechnerisch nicht liefern.

Fazit

Der Tron Kurs zeigt einen Coin mit Netzwerkstärke und institutioneller Rückendeckung, aber von 0,33 Dollar aus begrenzt die Mathematik die Rendite. Pepeto bietet den Einstieg, der die Gleichung verändert, mit mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets, die während der Angstphase gehandelt haben. Die frühen TRX-Halter, die bei 0,04 Dollar kauften und den Ausbruch 2024 mitnahmen, warteten nicht auf die Masse. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Zugang, solange das Fenster offen steht. Wenn das Listing die Presale-Positionen neu bewertet, trennt sich die Entscheidung, die diesen Zyklus für jede Wallet definiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Tron Kurs Prognose für den Rest von 2026?

FXEmpire identifiziert ein Cup-and-Handle-Muster mit einem Ziel von 0,355 Dollar, und Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 0,36 Dollar bis Dezember. Ein steigendes Dreieck auf dem Zwei-Wochen-Chart sieht 0,69 Dollar als mögliches Ziel, falls die Makrobedingungen sich verbessern und TRX den Widerstand bei 0,334 Dollar überwindet.

Ist Pepeto ein starker Presale-Einstieg für 2026?

Der Presale-Preis liegt bei einem Bruchteil eines Cents, und die gleiche Tokenstruktur erreichte beim originalen Pepe-Coin bereits eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die verbleibende Presale-Phase, und der vollständige SolidProof-Audit gibt Investoren die Sicherheit, die viele andere Presale-Projekte nicht bieten können.