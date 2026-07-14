Whistler vereint eine große Gold-Kupfer-Ressource mit einer starken PEA und erheblichem Distriktpotenzial. Jetzt läuft ein mindestens 6.000 m umfassendes Bohrprogramm auf 8 bis 10 priorisierten Zielen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.07.2026, 5:36 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt angesichts geopolitischer Unsicherheiten, hoher Staatsverschuldung und anhaltender Zentralbankkäufe gefragt. Gleichzeitig rückt Kupfer wegen Elektrifizierung, Netzausbau, Rechenzentren und KI-Infrastruktur stärker in den Fokus. Besonders spannend sind daher Projekte, die beide Metalle verbinden und zugleich eine belastbare Ressourcengrundlage sowie erhebliches Explorationspotenzial bieten. U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) positioniert sich mit Whistler genau an diesem Schnittpunkt.

Whistler - Größe, Ressource und Distriktpotenzial

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) konzentriert sich auf das zu 100% unternehmenseigene Whistler-Gold-Kupfer-Projekt rund 170 km nordwestlich von Anchorage. Das Projekt umfasst rund 53.700 Acres beziehungsweise fast 218 Quadratkilometer auf 304 Bergbauclaims des Bundesstaates Alaska im Yentna Mining District. Neben den bekannten Lagerstätten Whistler, Raintree West und Island Mountain besitzt das weitläufige Gebiet zahlreiche bislang nur begrenzt untersuchte Explorationsziele.

Die Mineralressourcenschätzung mit effektivem Stichtag 2. März 2026 weist in der Kategorie "angezeigt" rund 299,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,565 Gramm Goldäquivalent je Tonne beziehungsweise 5,41 Millionen Unzen Goldäquivalent aus. Hinzukommen - separat ausgewiesen - rund 290,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich rund 0,54 Gramm Goldäquivalent je Tonne beziehungsweise 4,97 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "abgeleitet".

Quelle: U.S. GoldMining

Das Explorationsprogramm 2025 schuf die Grundlage für die laufende Bohrkampagne. In 169 flachen, drei bis acht Meter tiefen Base-of-till-/Top-of-bedrock-Auger-Bohrungen sowie ergänzenden geochemischen, geophysikalischen und geologischen Untersuchungen wurden mehr als 25 potenzielle Porphyrziele eingegrenzt. Vier Zielbereiche rückten besonders in den Fokus: Whistler Extensions, Mammoth & Snow Ridge, Raintree sowie Hotfoot. Die dort festgestellten Gold- und Kupferanomalien sowie magnetischen und IP-geophysikalischen Signaturen sind Hinweise auf mögliche zusätzliche Porphyrsysteme - ein Nachweis durch tiefere Kernbohrungen stand zu diesem Zeitpunkt jedoch noch aus.

Seit dem 6. Juli 2026 läuft das Diamantbohrprogramm. Das erste Bohrgerät arbeitet im Zielgebiet Whistler Orbit, ein zweites Bohrgerät war zum Zeitpunkt der Meldung auf dem Weg zum Projekt. Das vollständig finanzierte Programm sieht mindestens 6.000 Bohrmeter vor und soll 8 bis 10 priorisierte Ziele testen. Erste Analyseergebnisse werden - abhängig von den Laborlaufzeiten - bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Damit beginnt die entscheidende Phase, in der sich zeigen könnte, ob die kombinierten Zielsignaturen tatsächlich auf zusätzliche mineralisierte Porphyrzentren zurückzuführen sind.

PEA liefert starke, aber vorläufige Wirtschaftlichkeitsindikationen

Die im März 2026 veröffentlichte Preliminary Economic Assessment (PEA) liefert erstmals eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Whistler-Vorkommens. Im Basisszenario errechneten die Gutachter einen Nachsteuer-Kapitalwert bei 5% Abzinsung von rund 2,04 Milliarden US-Dollar, eine interne Nachsteuer-Rendite von 33% und eine Amortisationszeit von 2,1 Jahren. Die modellierten anfänglichen Investitionen liegen bei rund 1,28 Milliarden US-Dollar, die Minenlaufzeit bei 14,6 Jahren und die AISC auf Nebenproduktbasis bei 1.046 US-Dollar je Unze Gold. Grundlage des Basisszenarios sind langfristige Preisannahmen von 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber. Die PEA berücksichtigt ausschließlich angezeigte Ressourcen der Whistler-Lagerstätte und keine abgeleiteten Ressourcen.

Quelle: U.S. GoldMining

Die PEA ist vorläufiger und konzeptioneller Natur. Sie enthält zahlreiche technische, wirtschaftliche und marktbezogene Annahmen und ist weder eine Vor- noch eine endgültige Machbarkeitsstudie. Es besteht keine Gewissheit, dass die modellierten Ergebnisse, Kosten, Produktionsmengen oder Zeitpläne tatsächlich realisiert werden.

Parallel dazu verstärkte U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) sein Projektentwicklungsteam mit der erfahrenen Mineningenieurin Imola Götz als Vice President Project Development. Die Personalentscheidung unterstreicht, dass das Unternehmen neben der Exploration auch die nächste technische Entwicklungsphase vorbereitet.

Zusätzliche langfristige Perspektiven könnten sich aus den Infrastrukturplanungen in der Region ergeben. Das benachbarte Terra Energy Center erhielt nach Unternehmensangaben eine Förderzusage des US-Energieministeriums von bis zu 89 Millionen US-Dollar für Engineering- und Planungsarbeiten zur Prüfung eines möglichen 1,25-Gigawatt-Kraftwerks mit CO2-Abscheidung rund 30 Meilen östlich von Whistler. Parallel befindet sich die geplante West Susitna Access Road weiterhin in der Planungs- und Genehmigungsphase.

Quelle: U.S. GoldMining

Die Straße könnte Whistler eines Tages mit bestehender Verkehrs-, Hafen- und Energieinfrastruktur im Großraum Anchorage verbinden.

Distriktpotenzial als zusätzlicher Werttreiber

Neben den bereits definierten Ressourcen besitzt Whistler erhebliches Explorationspotenzial. Die bekannten Lagerstätten sind in mehreren Richtungen offen, zugleich wurden innerhalb der drei Mineralisierungssysteme Whistler-Raintree, Island Mountain und Muddy Creek zahlreiche geochemische und geophysikalische Anomalien identifiziert. Die Strategie zielt deshalb sowohl auf Erweiterungen bestehender Vorkommen als auch auf mögliche neue Gold-Kupfer-Porphyrentdeckungen. Erfolgreiche Bohrungen könnten die geologische Basis des Projekts verbreitern.

Fazit: Whistler könnte strategische Größenordnung erreichen!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) verbindet mehrere starke Projektmerkmale: 100-prozentiges Eigentum, eine große und getrennt ausgewiesene Gold-Kupfer-Ressourcenbasis, eine PEA mit überzeugenden Basisszenario-Kennzahlen und ein bereits gestartetes Bohrprogramm auf zahlreichen priorisierten Zielen. Hinzu kommen mögliche regionale Infrastrukturimpulse und die Lage auf Claims des Bundesstaates Alaska. Der zentrale kurzfristige Werttreiber ist nun der Nachrichtenfluss aus dem mindestens 6.000 Meter umfassenden Bohrprogramm. Die Ergebnisse könnten wichtige Hinweise darauf liefern, ob sich das bislang modellierte Distriktpotenzial in zusätzliche Entdeckungen übersetzen lässt.

Finanzierung und Risiken bleiben entscheidend. Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über rund 4,71 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Ende Juni 2026 schloss U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) eine registrierte Direktplatzierung von 522.876 Aktien zu 7,65 US-Dollar je Aktie mit einem Bruttoerlös von rund 4,0 Millionen US-Dollar ab. Die Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital vorgesehen. Das Unternehmen mit seinem Projekt bietet ein interessantes Chancenprofil.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die im Text enthaltenen Einschätzungen sind Meinungsäußerungen. Tatsachen- und Unternehmensangaben beruhen auf den nachfolgend genannten öffentlichen Quellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und können sich als unzutreffend erweisen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und technische Grundlage

Quellen: U.S. GoldMining Inc., Unternehmensmeldungen vom 20.01., 02.03., 20.04., 09.06. und 06.07.2026; "Whistler Gold-Copper Project, NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment", effektiver Stichtag 02.03.2026; Form 10-Q für das Quartal zum 31.03.2026; SEC-Prospektnachtrag/Form 8-K zur registrierten Direktplatzierung vom 29.06.2026; öffentlich zugängliche Projektinformationen zum West Susitna Access Project und zum Terra Energy Center. Stand der Recherche: 13.07.2026.

Angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen besitzen unterschiedliche geologische Vertrauensniveaus und werden daher nicht zu einer einheitlichen Gesamtressource zusammengefasst. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen noch keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit.

Erstellung: Dieser Werbeartikel wurde am 13.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Art des Inhalts, Methodik und Aktualisierung

Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren. Der Beitrag enthält keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung und kein Kursziel. Methodik: qualitative Einordnung öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, technischer Berichte und regulatorischer Finanzunterlagen; kein proprietäres Bewertungsmodell. Tatsachen, Annahmen und Meinungen werden nach Möglichkeit sprachlich getrennt. Update-Policy: Kein regelmäßiges Update geplant; Aktualisierungen erfolgen nur, soweit gesetzlich erforderlich oder ausdrücklich veröffentlicht.

Hinweis zu Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 86 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Dieser Beitrag ist bewusst als bezahlte Marketingmitteilung ohne formale Anlageempfehlung, Empfehlung einer Anlagestrategie, Kursziel oder Buy/Sell/Hold-Einstufung konzipiert. Die rechtliche Einordnung kann dennoch vom konkreten Inhalt und Verbreitungsweg abhängen.

Interessen und Vergütung

Vergütung/Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit U.S. GoldMining Inc. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Eigene Positionen: Nach Angaben von SRC und des erstellenden freien Journalisten bestehen weder Long- noch Short-Positionen und keine Netto-Position von mindestens 0,5% im besprochenen Wertpapier. Weitere Beziehungen in den vergangenen zwölf Monaten: kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle; keine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an SRC.

Wesentliche Risiken

Investitionen in Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere geringe Handelsliquidität und hohe Kursschwankungen, Rohstoff- und Wechselkursrisiken, Explorationsfehlschläge, Unsicherheiten von Mineralressourcenschätzungen und PEA-Modellen, fehlende Mineralreserven, Genehmigungs-, Umwelt-, ESG-, Standort- und Rechtsrisiken, Kostensteigerungen, Projektverzögerungen, technische und operative Risiken sowie der fortlaufende Finanzierungsbedarf. Weitere Kapitalaufnahmen können zu einer erheblichen Verwässerung führen; Finanzierungen können zu ungünstigen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar sein.

Haftungsausschluss

Alle Angaben wurden mit angemessener Sorgfalt aus zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig erachteten Quellen zusammengetragen. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht übernommen. Zwischen Leser und SRC beziehungsweise dem erstellenden freien Journalisten entsteht kein Beratungsvertrag. Vor Anlageentscheidungen sollte unabhängige fachkundige Beratung eingeholt werden. Prognosen und Einschätzungen können sich ohne Ankündigung ändern. Die Haftung ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen beziehungsweise auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt. Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und technische Hinweise

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar unter anderem an Begriffen wie "erwartet", "plant", "könnte", "soll" oder vergleichbaren Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungsdatum und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen ein geringeres geologisches Vertrauensniveau auf als angezeigte Ressourcen und werden nicht mit diesen zu einer einheitlichen Ressourcenzahl addiert. Die PEA ist vorläufig, enthält zahlreiche Annahmen und ist weder eine Vor- noch eine endgültige Machbarkeitsstudie. Es besteht keine Gewissheit, dass die dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Die im Artikel verwendeten wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden in den Unternehmensveröffentlichungen unter Aufsicht von Tim Smith, P.Geo., einer Qualified Person gemäß NI 43-101, bereitgestellt.

Vertrieb, externe Links und Zielgruppe

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, Deutschland und Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist, insbesondere an US-Persons im Sinne von Regulation S, ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gelten - soweit einschlägig - der Financial Services and Markets Act 2000 und die Financial Promotion Order 2005. Für Inhalte externer Internetseiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße werden entsprechende Verweise entfernt.

Urheberrecht und Verantwortlichkeit

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung und Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: US90291W1080