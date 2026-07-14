Mit dem Ausbau seiner Royalty-Position am REN-Projekt in Nevada sichert sich dieses Unternehmen zusätzliches Ertragspotenzial in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt.

- Anzeige/Werbung - Bezahlte Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von Gold Royalty Corp. Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.07.2026, 05:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem jüngsten Erwerb eines zusätzlichen indirekten NSR-Royalty-Anteils am REN-Projekt im weltbekannten Carlin-Trend in Nevada stärkt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) seine Royalty-Position an einem der bedeutendsten Goldkomplexe Nordamerikas. Gleichzeitig verdeutlichte der Capital Markets Day, welches Wachstum das Management aus dem bestehenden Portfolio bis 2030 erwartet.

Zusätzliche REN-Royalty stärkt das langfristige Ertragspotenzial

Im Mittelpunkt der jüngsten Unternehmensmeldung stand der Erwerb einer weiteren indirekten Net Smelter Return Royalty (NSR) von 0,1875% auf das REN-Projekt. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) zahlt dafür 6,25 Mio. USD und erhöht seine gesamte indirekte NSR-Royalty-Position auf 1,6875%. Zusätzlich hält das Unternehmen weiterhin eine 3,5-prozentige Net Profits Interest (NPI)-Royalty. Dabei handelt es sich nicht um einen gesellschaftsrechtlichen Eigentumsanteil am Projekt, sondern um vertragliche Ansprüche auf projektbezogene Erlöse beziehungsweise Gewinne.

Eine NSR-Royalty beteiligt den Inhaber grundsätzlich an den Verkaufserlösen nach vertraglich festgelegten Abzügen. Eine NPI-Royalty knüpft dagegen an den Projektgewinn nach anrechenbaren Kosten an. NPI-Zahlungen können deshalb später einsetzen und stärker von der Kostenentwicklung des Projekts abhängen.

REN gehört zum Carlin-Komplex von Nevada Gold Mines, einem Gemeinschaftsunternehmen von Barrick Mining (61,5%) und Newmont (38,5%), und wird von Barrick betrieben. Der Carlin Trend zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Goldregionen der Welt und verfügt über umfangreiche bestehende Infrastruktur und Verarbeitungsanlagen. Für ein Satellitenprojekt wie REN sollte dies den zusätzlichen Kapitalbedarf begrenzen und Entwicklungsrisiken reduzieren, wenngleich sie sich nicht vollständig ausschließen lassen.

Nach Angaben von Barrick wird die erste Goldproduktion bei REN im Jahr 2026 erwartet. Der vollständige Hochlauf soll bis Ende 2027 erfolgen. Auf 100%-Projektbasis wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 140.000 Unzen Gold prognostiziert. Da nach den vertraglichen Bedingungen zunächst das anfängliche Projektkapital zurückgeführt werden muss, hält das Management von Gold Royalty (WKN: A2QPLC) derzeit erst 2028 beziehungsweise 2029 für einen realistischen Zeitraum für relevante Einnahmen aus REN. Der tatsächliche Zahlungsbeginn kann abweichen.

Fünf Jahre Portfolioaufbau tragen zunehmend Früchte

Auf dem Capital Markets Day betonte Vorstandsvorsitzender David Garofalo, dass Gold Royalty (WKN: A2QPLC) nach fünf Jahren intensiven Portfolioaufbaus einen wichtigen Wendepunkt erreicht habe. Produzierende und fortgeschrittene Assets tragen zunehmend zu wiederkehrenden Erlösen und freien Cashflows bei. Das im 2030-Ausblick enthaltene Wachstum ist nach Unternehmensangaben für die bestehenden Royalty- und Stream-Positionen bereits vollständig finanziert. Zusätzliche Kapitalabrufe oder künftige Meilensteinzahlungen sind dafür nicht vorgesehen. Neue Akquisitionen können dennoch weiteren Kapitalbedarf auslösen.

Quelle: Gold Royalty

Genau hier liegt der operative Hebel des Royalty-Modells: Gold Royalty (WKN: A2QPLC) muss die zugrunde liegenden Minen nicht selbst bauen oder betreiben und trägt daher nicht unmittelbar deren laufende Personal-, Energie- und Instandhaltungskosten. Das Unternehmen erwartet wiederkehrende zahlungswirksame Betriebskosten von rund 7 bis 8 Mio. USD pro Jahr. Steigen die zurechenbaren Erlöse wie erwartet, kann daraus ein überproportionales Cashflow-Potenzial entstehen. Vertragsabzüge, Betreiberentscheidungen, Währungen und Projektverzögerungen können diesen Effekt jedoch abschwächen oder verschieben.

Deutliches Wachstum der zurechenbaren GEOs bis 2030 erwartet

Für 2026 erwartet Gold Royalty 7.500 bis 9.300 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen (GEOs). Der Mittelwert von 8.400 GEOs liegt mehr als 60% über den 5.173 GEOs des Jahres 2025. Die GEOs sind eine unternehmenseigene Nicht-IFRS-Kennzahl und entsprechen nicht einer eigenen physischen Minenproduktion. Sie umfassen auch rund 600 GEOs aus Land-Agreement-Erlösen und Zinszahlungen. Die Prognose basiert auf einem unterstellten Goldpreis von 5.150 USD je Unze und einem Kupferpreis von 5,75 USD je Pfund.

Bis 2030 stellt das Unternehmen einen Anstieg auf 28.000 bis 34.000 zurechenbare GEOs in Aussicht. Der Mittelwert von 31.000 GEOs entspräche gegenüber 2025 einem Plus von rund 499%. Darin enthalten sind etwa 600 GEOs aus vertraglichen Land-Agreement-Erlösen und Zinszahlungen. Der 2030-Ausblick unterstellt einen Goldpreis von 3.500 USD je Unze und einen Kupferpreis von 5,00 USD je Pfund und beruht auf veröffentlichten Planungen der jeweiligen Betreiber sowie Einschätzungen von Gold Royalty. Er ist nicht garantiert.

Bemerkenswert ist vor allem die Qualität der zugrunde gelegten Pipeline. Nach Unternehmensangaben stammen mehr als 70% des bis 2030 erwarteten Wachstums aus Assets, die bereits genehmigt und zumindest in einer ersten Phase errichtet sind. Einschließlich von Satellitenlagerstätten steigt dieser Anteil auf mehr als 90%. Für die im Ausblick berücksichtigten bestehenden Royalty- und Stream-Positionen sind nach Angaben des Unternehmens keine zusätzlichen Kapitalabrufe oder Meilensteinzahlungen vorgesehen.

Skalierbarer Royalty-Hebel ohne eigenen Minenbetrieb

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) verfügt über ein breit gestreutes Portfolio aus Royalty- und Stream-Positionen in etablierten Bergbauregionen. Das Unternehmen betreibt die Minen nicht selbst. Dadurch lässt sich die direkte Belastung durch Bau- und Betriebskosten begrenzen, ohne dass die wirtschaftlichen Risiken des Bergbaus vollständig verschwinden. Produktion, Genehmigungen, technische Umsetzung und Zahlungsfähigkeit bleiben von den jeweiligen Drittbetreibern abhängig.

Quelle: Gold Royalty

Besonders interessant ist das Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell im Umfeld steigender Metallpreise. Ein großer Teil des Portfolios besteht aus NSR-Royalties, die an Nettoeinnahmen anknüpfen. Höhere Gold- oder Kupferpreise können deshalb die zurechenbaren Erlöse erhöhen, ohne dass die Unternehmenskosten im gleichen Verhältnis steigen müssen. Der Effekt ist jedoch nicht automatisch: Vertragsbedingungen, Abzüge, Fördermengen, Metallmix, Währungen und die Leistung der Betreiber bleiben entscheidend.

Langfristig kann ein selbstverstärkender Finanzierungskreislauf entstehen: Cashflows aus bestehenden Royalties können in neue Beteiligungsrechte reinvestiert, zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten oder zur Stärkung der Bilanz genutzt werden. Gelingt dies diszipliniert, wächst das Portfolio, ohne dass die operative Komplexität im gleichen Maß zunimmt. Akquisitionen können allerdings auch Verschuldung oder Verwässerung nach sich ziehen.

Fazit: Starkes Wachstumspotenzial mit klar definierten Risiken

Mit der zusätzlichen REN-Royalty stärkt Gold Royalty seine Position in einem der weltweit wichtigsten Goldkomplexe. Der Ausblick von bis zu 34.000 zurechenbaren GEOs im Jahr 2030 signalisiert ein dynamisches Wachstumsprofil, das ohne eigenen Minenbetrieb skaliert werden kann. Werden die Zeitpläne der Betreiber eingehalten und bestätigen sich die zugrunde gelegten Annahmen, könnten Erlöse und freie Cashflows deutlich zulegen. Der Zeitpunkt der REN-Zahlungen, die Metallpreisannahmen und die Umsetzung der Partnerprojekte bleiben jedoch entscheidende Unsicherheitsfaktoren.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

1. Gold Royalty Corp., Jahresergebnis 2025 und Ausblick bis 2030, 18.03.2026; Q1-Ergebnis 2026, 06.05.2026.

2. Gold Royalty Corp., Erwerb der zusätzlichen REN-Royalty, 15.06.2026.

3. Gold Royalty Corp., Corporate Presentation, Juni 2026.

4. Gold Royalty Corp., Capital Markets Day 2026, Präsentation und bearbeitetes Transkript, 18.06.2026.

5. Gold Royalty Corp., 2026 Integrated Report / Asset Handbook; öffentliche Betreiberangaben, insbesondere Barrick Mining Corp. und Nevada Gold Mines; Swiss Resource Capital AG, eigener Research und Interpretation. Intro Bild: stock.adobe.com; Hand writing cash flow

Dieser Werbeartikel wurde am 13.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Methodik/Annahmen: Prüfstand ist der 13.07.2026. Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, Unternehmenspräsentationen und öffentlich zugängliche Betreiberangaben. Eine unabhängige technische Prüfung der zugrunde liegenden Projekte wurde nicht durchgeführt. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Kursziele und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung erstellt. Die Darstellung ist qualitativ und werblich geprägt.

Hinweis zu Nicht-IFRS-Kennzahlen: GEOs, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettoertrag sowie Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest sind nach Unternehmensangaben Nicht-IFRS-Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung nach IFRS. GEOs wandeln unterschiedliche Erlös- und Zahlungsbestandteile rechnerisch in Goldäquivalente um und sind nicht mit einer eigenen physischen Goldproduktion gleichzusetzen. Die 2026-Prognose beruht auf 5.150 USD/oz Gold und 5,75 USD/lb Kupfer; der 2030-Ausblick auf 3.500 USD/oz Gold und 5,00 USD/lb Kupfer. Die Kennzahlen sollten nicht isoliert und nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen betrachtet werden.

Hinweis zu Drittinformationen: Angaben zu Projekten, an denen Gold Royalty Royalty-, Stream- oder sonstige vertragliche Interessen hält, beruhen überwiegend auf öffentlichen Angaben der jeweiligen Betreiber. Gold Royalty hat nach eigenen Angaben in der Regel nur begrenzten oder keinen direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Projekte und ist weitgehend auf Betreiberangaben und öffentlich verfügbare Informationen angewiesen. Solche Angaben können unvollständig, verspätet oder nachträglich geändert werden.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Aussagen zu erwarteten GEOs, Projektentwicklungen, Produktionsplänen, Hochläufen, Erweiterungen, Genehmigungen, Metallpreisen, Cashflows und künftigen Einnahmen sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen und öffentlich bekannten Betreiberplänen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen; insbesondere sind die 2026-Guidance und der 2030-Ausblick keine Garantie künftiger Ergebnisse.

Update-Policy: Kein regelmäßiges Update geplant. Der Informations- und Meinungsstand entspricht dem 13.07.2026. Einschätzungen und Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

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