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Amerikas Osteoporose-Krise - und der Micro-Cap, dessen orale Peptid-Pille sie lösen könnte (FSE: 5DT)



14.07.2026 / 06:15 CET/CEST

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WSW, NY, July 14th, 2026, FinanceWire

Ein Sturz auf nassem Boden. Ein Stolpern über die Bordsteinkante. Für Hunderttausende amerikanische Frauen pro Jahr reicht das, um sich das Handgelenk zu brechen, einen Wirbel zu quetschen oder die Hüfte zu brechen. Medizinisch gesehen soll genau dieser erste Bruch etwas auslösen: Leitlinien sind eindeutig, dass er eine Abklärung und Behandlung der zugrunde liegenden Knochenerkrankung nach sich ziehen sollte, die den Bruch wahrscheinlich verursacht hat. Genau das passiert in den USA jedoch in den seltensten Fällen - und ein Unternehmen namens Entera Bio* (FSE: 5DT) (NASDAQ: ENTX) (ISIN: IL0011429839) (WKN: A2JQXP) mit einer proprietären oralen Peptid-Plattform und einem fortschreitenden klinischen Programm könnte genau an dieser Lücke ansetzen. Eine Versorgungslücke, die jetzt beziffert ist Laut einer im Juni 2026 veröffentlichten nationalen Analyse von Motive Medical Intelligence , die auf mehr als 100 Millionen US-Versicherungsansprüchen beruht, sieht die Realität anders aus. In Rhode Island, dem Bundesstaat mit dem schlechtesten Ergebnis, erhielten 87 % der Frauen nach einem Fragilitätsbruch überhaupt keine Osteoporose-Behandlung. Maine folgte mit 83 %, dahinter Connecticut mit 81 %, New Hampshire mit 79 % und New York mit 78 %. Das ist kein Nischenversagen, sondern ein landesweites. Zoomt man weiter heraus, wird das Ausmaß noch größer: Nach Angaben der International Osteoporosis Foundation leben weltweit schätzungsweise 200 Millionen Frauen mit Osteoporose. Vor diesem Hintergrund wird Entera Bio* (NASDAQ: ENTX) zu einem Namen, den man zunehmend schwerer ignorieren kann. Der Frust: Wirksame Medikamente gibt es längst Das Frustrierende dabei: Es gibt bereits wirksame Medizin. Anabole Therapien - die Wirkstoffklasse, die Knochen aktiv aufbaut, statt den Abbau nur zu verlangsamen - sind seit über zwei Jahrzehnten verfügbar. Forteo von Eli Lilly, das Flaggschiff dieser Klasse, erzielte 2018, nahe seinem kommerziellen Höhepunkt , einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden US-Dollar, bevor generische Konkurrenz auf den Markt kam. Führende Leitlinien-Gremien empfehlen anabole Therapien als First-Line-Behandlung für Hochrisikopatientinnen. Das Problem ist nicht die Wirkung - sondern die Nadel und der Zugang Die Frage war nie, ob diese Medikamente wirken, sondern wie sie eingenommen werden und wer überhaupt Zugang dazu erhält. Jedes derzeit zugelassene Anabolikum wird subkutan injiziert - täglich selbst verabreicht oder monatlich in der Klinik dosiert. Bei einer Erkrankung, die keine Symptome verursacht, bis ein Knochen bricht, ist es schwer zu vermitteln, eine Patientin auf unbestimmte Zeit zum Selbstinjizieren zu bewegen. Die daraus resultierende Versorgungslücke, wie die neue Motive-Studie zeigt, ist entsprechend gravierend. Die Nadel ist dabei nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte ist der Zugang - und der beginnt damit, wer die anabole Behandlung überhaupt verschreibt. Injizierbare Anabolika sind historisch der Fachärzteschaft vorbehalten geblieben, während die meisten Osteoporose-Diagnosen früher erfolgen - häufig bei einem Routinebesuch beim Gynäkologen rund um die Menopause. In einem Webinar, das Entera im April 2026 mit zwei führenden Klinikern veranstaltete, bezeichnete Dr. Steven Goldstein von der NYU Grossman School of Medicine ein orales Anabolikum, das der diagnosestellende Arzt direkt verschreiben könnte, als "Zugang mit großem Z" ("access with a capital A"). Das Unternehmen, das diese Lücke schließen könnte - EB613 Entera Bio* (FSE: 5DT) (NASDAQ: ENTX) scheint das einzige Unternehmen zu sein, das ein orales Anabolikum entwickelt, um genau diese Lücke zu schließen - nicht durch ein neues Molekül, sondern durch ein neues Format. Der Leitkandidat EB613 liefert PTH(1-34), denselben Wirkstoff wie Forteo, als einmal täglich einzunehmende orale Tablette über die firmeneigene N-Tab-Plattform. Die klinische Ausgangslage ist dabei nicht spekulativ. Eine placebokontrollierte Phase-2-Studie mit 161 Patientinnen, veröffentlicht im Journal of Bone and Mineral Research, erreichte ihre primären und sekundären Endpunkte und erzielte statistisch signifikante Knochendichtezuwächse an Wirbelsäule, Hüfte und Femurhals. Erst wenige Wochen zuvor, am 22. Juni 2026, gab Entera bekannt , von der FDA positives Feedback zu einem gestrafften, 750-Patientinnen umfassenden Phase-3-Protokoll erhalten zu haben, das auf einem 12-Monats-Endpunkt zur Knochendichte statt auf einer mehrjährigen Fraktur-Studie basiert. Das Unternehmen strebt den Studienstart für Ende 2026 an, mit Topline-Daten in der zweiten Hälfte 2028. *Hinweis: Dieser Report beinhaltet werbliche Inhalte. Bitte lesen Sie die vollständigen Offenlegungen zu Interessenkonflikten und Risikohinweisen im Disclaimer am Ende des Dokuments. Big Pharma zahlt Milliarden für genau diese Idee Hier liegt vielleicht das Detail, das für die Bewertung am meisten zählt. Im Februar 2026 vereinbarte Novo Nordisk , dem MIT-Spinout Vivtex bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar allein für orale Peptid-Verabreichungstechnologie zu zahlen - ohne angeschlossenes Wirkstoff-Asset, konkret für eine Screening-Plattform, die mit Ex-vivo-Darmgewebe und maschinellem Lernen vorhersagen soll, welche Formulierungen ein Peptid möglicherweise durch die Darmwand transportieren könnten - nicht für eine Therapie, die das bei einem Menschen bereits tatsächlich geschafft hat. Entera hat im Vergleich dazu eine proprietäre Plattform mit klinischen Phase-2-Wirksamkeitsdaten beim Menschen hinter dem Leitkandidaten, ein Phase-3-Protokoll, auf das die FDA bereits positiv reagiert hat, sowie drei weitere orale Peptid-Programme in der Entwicklung: EB612 für Hypoparathyreoidismus, EB618 für Adipositas und metabolische Erkrankungen sowie eine orale GLP-2-Tablette für das Kurzdarmsyndrom. All das liegt derzeit innerhalb einer Marktkapitalisierung von rund 80 Millionen US-Dollar (Stand: Anfang Juli 2026), die nach der jüngsten Kursbewegung infolge der ENDO-Daten und des FDA-Feedbacks bereits erhöht ist. Anders ausgedrückt: Der Betrag, den Novo allein für diese Plattform-Technologie zusagt, entspricht etwa dem 25-Fachen der gesamten aktuellen Marktkapitalisierung von Entera - während Entera seine Plattform bereits durch klinische Studien am Menschen geführt hat. Fazit Es ist noch früh. Phase-3-Studien scheitern selbst dann, wenn frühere Daten stark aussehen, und die Arzneimittelentwicklung ist mit realen Risiken verbunden. Doch die Puzzleteile scheinen hier zusammenzupassen. Die Phase-2-Daten von EB613 hielten über jeden wichtigen Endpunkt hinweg. Die jüngste Abstimmung der FDA zu einem gestrafften Phase-3-Design ist ein konkretes, positives Signal - kein bloß erhofftes. Und das größere Bild ist schwer zu übersehen: eine gerade erst quantifizierte, sich verschärfende nationale Versorgungslücke, eine Wirkstoffklasse, die bereits wirkt, zu der Patientinnen in ihrer heutigen Form aber keinen vollständigen Zugang haben, und eine Technologie in einem Feld, für das Big Pharma bereits gezeigt hat, dass es Milliarden zahlt, nur um sie zu erwerben. EB613, die restliche Pipeline und die proprietäre Technologie liegen in einem Unternehmen, von dem die meisten Investoren wahrscheinlich noch nie gehört haben - bereits in klinischen Studien am Menschen, zu einem Bruchteil des Preises. Diese Lücke zwischen dem, was bereits entrisikiert wurde, und der Art, wie der Markt es aktuell bepreist, wirkt genau wie die Art von Diskrepanz, die selten von Dauer ist. Aktuelle Unternehmensmeldungen von Entera Bio (NASDAQ: ENTX) (FSE: 5DT) Entera Bio erhält positives FDA-Feedback zur 12-monatigen zulassungsrelevanten Phase-3-Studie für EB613 - die erste orale anabole Tablette in Entwicklung für postmenopausale Frauen mit Osteoporose Entera berichtet robuste präklinische Daten zu EB612 (orales LA-PTH(1-34)) für Hypoparathyreoidismus und EB618 (orales GLP-1/Glucagon) für Adipositas auf der ENDO 2026 Mündliche Präsentation auf der ENDO 2026 hebt vergleichende klinische Daten zu Enteras bahnbrechender Einzeltablette EB613 hervor (First-in-Class orales PTH(1-34)-Anabolikum für Osteoporose) Enteras EB613, erstes orales PTH(1-34)-Anabolikum für Osteoporose seiner Klasse - Einzeltabletten-Daten für Late-Breaking Oral Presentation auf der ENDO 2026 Annual Meeting ausgewählt; weitere Daten aus der oralen Peptid-Pipeline zur Präsentation angenommen Entera veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 und gibt Updates zu seinen oralen Peptid-Programmen Wie bei allen Biotech-Unternehmen bleibt die weitere Entwicklung maßgeblich von klinischen Ergebnissen, regulatorischen Entscheidungen und der kommerziellen Umsetzung abhängig. * Wichtige Hinweise und Offenlegungen: Wall Street Wire ist eine Content- und Medientechnologieplattform und weder Broker-Dealer noch registrierter Anlageberater. 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