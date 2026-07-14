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BNB Chain hat am 8. Juli eine neue Layer-1-Blockchain vorgestellt, die über 100.000 Transaktionen pro Sekunde für KI-Agenten und Hochfrequenzhandel verarbeiten soll. Der BNB Kurs reagierte kaum auf die Nachricht und notiert aktuell bei rund 573 Dollar. Seit dem Allzeithoch von 1.370 Dollar im Oktober 2025 liegt der Token 58 Prozent unter seinem Höchststand. Die BNB Prognose für Juli bewegt sich zwischen 565 und 626 Dollar, was selbst im besten Fall weniger als 10 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet. Gleichzeitig gingen die Transaktionen auf BNB Chain im ersten Quartal um 12,5 Prozent zurück. VanEck hat im Mai den ersten Spot-BNB-ETF an der Nasdaq gelistet, doch institutionelles Interesse konnte den Abwärtstrend bisher nicht umkehren. Analysten beobachten ob ETF-Zuflüsse den Kurs stabilisieren können. In diesem Umfeld fällt ein Presale-Projekt auf, das während der breiten Marktschwäche gezielt Kapital von Wallets weltweit anzieht. Dieser Artikel analysiert die BNB Prognose und zeigt wo Anleger einen alternativen Einstieg finden.

BNB Prognose unter Druck: Neue Blockchain für KI-Agenten trifft auf fallenden Kurs

BNB Chain entwickelt eine eigenständige Layer-1-Blockchain, die speziell für Hochfrequenzhandel und autonome KI-Agenten konzipiert ist, wie CoinDesk am 8. Juli berichtete. Das Netzwerk strebt über 100.000 Transaktionen pro Sekunde an und soll öffentliche Mempools eliminieren, um Front-Running zu minimieren. Das Testnetz ist für Ende 2026 geplant und das Mainnet soll Anfang 2027 starten. In der ersten Jahreshälfte 2026 senkte BNB Chain die Blockzeit bereits von 750 auf 450 Millisekunden. Der Benchmark-Durchsatz stieg im selben Zeitraum von 2.800 auf rund 5.200 Transaktionen pro Sekunde.

Das BNB Agent Studio ermöglicht Entwicklern, KI-Agenten direkt auf der Smart Chain zu deployen. Partnerschaften mit AWS und Google unterstützen die Infrastruktur für autonome Agenten. Trotz dieser Fortschritte fiel der BNB Kurs 2026 um über 35 Prozent auf rund 573 Dollar, wie CryptoSlate berichtete. Das Allzeithoch von 1.370 Dollar liegt 58 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Transaktionen gingen im ersten Quartal um 12,5 Prozent zurück, während Solana 46 Prozent und Ethereum 38 Prozent zulegten.

Die BNB Prognose von Changelly sieht einen Durchschnitt von 596 Dollar für Juli 2026, mit einer Spanne zwischen 565 und 626 Dollar. DigitalCoinPrice erwartet bis Jahresende Kurse zwischen 645 und 706 Dollar unter günstigen Bedingungen. Der 35. vierteljährliche Token-Burn vernichtete im April 1,57 Millionen BNB im Wert von über einer Milliarde Dollar und reduzierte das Gesamtangebot auf rund 134,8 Millionen Token.

Die BNB Prognose steht damit zwischen starken Fundamentaldaten auf der Netzwerkseite und einem Kurs, der kaum auf positive Nachrichten reagiert. Wer aus dem aktuellen Kursniveau mehr als einstellige prozentuale Gewinne erwartet, findet wenig Spielraum und richtet den Blick auf Einstiegspunkte, die noch vor einem großen Bewertungsschritt liegen.

Pepeto: Presale mit funktionierenden Werkzeugen vor dem erwarteten Binance-Listing

Genau dieses Zeitfenster vor einem großen Listing erinnert an die Phase, in der BNB selbst 2017 bei seinem ICO für 0,10 Dollar gehandelt wurde. Ein Presale-Projekt macht sich diesen Mechanismus zunutze und zieht während der Marktschwäche gezielt Kapital an. Die BNB Prognose bildet einen reifen Token ab, der an die größte Börse der Kryptowelt gebunden ist, doch der Presale rund um Pepeto zeigt was passiert, wenn Kapital einen Einstieg mit funktionierenden Werkzeugen und einem noch nicht eingepreisten Listing findet.

Der Token-Verkauf läuft seit Monaten und das Wachstumstempo erzählt die Geschichte. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, die Börse wickelt Cross-Chain-Transfers über ihre Bridge ohne Gebühren ab, und der Risk Scorer prüft jeden Vertrag bevor ein Kauf durchgeht. SolidProof hat jeden Smart Contract vollständig geprüft und die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales verifiziert, sodass die Mittel hinter auditiertem Code stehen.

Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam und diese Erfahrung hat die Werkzeuge von Beginn an geprägt. BNB startete bei 0,10 Dollar im ICO 2017 und stieg auf 1.370 Dollar für frühe Käufer. Pepeto startet bei einem Bruchteil dieses BNB-Einstiegs mit funktionierenden Produkten, die BNB beim Start nicht hatte. Die BNB Prognose sieht maximal 626 Dollar vor, weniger als 10 Prozent von hier, während der Presale die Lücke bietet die frühe BNB-Käufer einst genossen haben.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Wallets füllen sich während diese Zeilen geschrieben werden, und sobald das Listing kommt, schließt sich dieser Einstieg für immer. Für jeden der eine BNB Prognose erstellt, stellt sich die Frage, ob weniger als 10 Prozent Aufwärtspotenzial mit dem konkurrieren kann, was ein Presale-Preis vor dem erwarteten Listing ermöglicht.

Fazit zur BNB Prognose und Pepeto

Die BNB Prognose bietet Stabilität, doch Stabilität allein verändert keine Portfolios. Wer den Vergleich zu früheren Einstiegsphasen zieht, erkennt den Unterschied zwischen festem Boden und offenem Fenster. Der Presale rund um Pepeto spiegelt wider was die frühen BNB-Phasen 2017 taten, und zieht Kapital bevor das Listing den Einstieg neu bewertet. Wer jetzt einsteigt steht auf der Seite die das Listing bedient. Die offizielle Pepeto-Website zeigt wie schnell sich die Plätze füllen. Jede Wallet die vor dem Listing einsteigt gehört zu der Gruppe die gehandelt hat solange der Zugang offen war.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die BNB Prognose für Juli 2026?

Die BNB Prognose von Changelly sieht einen Durchschnitt von 596 Dollar für Juli 2026, mit einer Bandbreite zwischen 565 und 626 Dollar. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt bei rund 646 Dollar dient als wichtiger Widerstand, und der Token notiert aktuell bei etwa 573 Dollar.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu BNB für neue Käufer ab?

Pepeto bietet Presale-Preise mit einem erwarteten Binance-Listing und einem vollständigen SolidProof-Audit, während BNB bei 573 Dollar ein begrenztes prozentuales Aufwärtspotenzial bietet. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website um die aktuellen Zahlen zu prüfen.