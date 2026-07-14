Ein Dividendenfonds, der nicht nur regelmäßig ausschüttet, sondern gleichzeitig auch mit starker Performance überzeugt? Genau das ist der Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN: HAFX6R). Statt auf langweilige Standardlösungen setzt der Fonds auf ein klares, regelbasiertes Konzept, das Stabilität und Renditechancen miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht ein einfaches Versprechen: 4 Ausschüttungen pro Jahr. Einmal pro Quartal erhalten Anleger ein Prozent, also insgesamt 4 Prozent pro Jahr. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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