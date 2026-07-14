Während sich der Konflikt um die Straße von Hormus weiter zuspitzt, setzt das US-Militär seine Luftangriffe auf Ziele im Iran fort. Gleichzeitig hat der Iran in der strategisch wichtigen Meerenge zwei Tanker angegriffen und dabei Marschflugkörper eingesetzt. Nach Angaben der Vereinigten Arabischen Emirate kam ein indisches Besatzungsmitglied ums Leben. Kurzzusammenfassung• USA und Iran verschärfen den Konflikt: Die USA setzen ihre Angriffe fort, der Iran attackiert zwei Tanker in der Straße von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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