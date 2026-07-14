EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur "Alchemie of 5 %" zurückgelegt
Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen
Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt
Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.820 USD pro ETH einem Wert von 9,0 Mrd. USD entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger
Bitmine hält Anteile im Wert von 69 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,3 Mrd. USD, darunter 5,77 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 482 Mio. USD sowie sonstige Kryptowährungsbestände
Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Connecticut, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwerte der Bitmine-Krypto-, Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der "Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,3 Mrd. USD belaufen.
Stand 12. Juli 2026, 17:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.770.038 ETH zu einem Kurs von 1.820 USD pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Mio. USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 69 Mio. USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 482 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Eine der größten Erfolgsgeschichten im Kryptobereich im Jahr 2026 ist der durchschlagende Erfolg des am 1. Juli gestarteten L2-Mainnets der Robinhood Chain, das auf Arbitrum aufbaut. Das Handelsvolumen in US-Dollar hat bereits die Marke von 1 Mrd. USD überschritten, und die Robinhood Chain verzeichnet mittlerweile ein höheres Handelsvolumen als jede andere dezentrale Börse (DEX). Dies unterstreicht den herausragenden Nutzen und die hervorragende Marktpassung für Ethereum, die zugrunde liegende Blockchain", erklärte Thomas "Tom" Lee, Chairman von Bitmine.
"Robinhood Chain verwendet ETH als nativen Gas-Token. Außerdem werden die Transaktionsgebühren in ETH angegeben, und die endgültige Abwicklung erfolgt auf Ethereum. Die 27 Millionen Nutzer von Robinhood zahlen Krypto-Gebühren, die in ETH ausgewiesen sind. Mit anderen Worten: Normale Nutzer beginnen, ETH als Geld zu betrachten", erklärte Lee.
Am 26. Juni wurde Bitmine im Rahmen der jährlichen Neuzusammensetzung des Russell 1000 Large-Cap-Index in diesen Index aufgenommen. Das Investment Company Institute (ICI) schätzt, dass passive Investmentfonds und ETFs in der Regel 18 % bis 20 % der Aktien eines Unternehmens ausmachen.
"Durch die Aufnahme in den Russell 1000 werden voraussichtlich Hunderte, möglicherweise sogar Tausende weiterer institutioneller Anleger als Aktionäre von Bitmine hinzukommen", fuhr Lee fort.
Am 10. Juni schloss Bitmine sein gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriertes Angebot (das "Angebot") über 3 500 000 unbefristete Vorzugsaktien der Serie A mit einem Zinssatz von 9,50 % (die "Vorzugsaktien der Serie A") zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 US-Dollar pro Aktie ab.
Das Unternehmen erzielte aus dem Angebot einen Nettoerlös von rund 273,8 Millionen US-Dollar nach Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten des Unternehmens. Die Vorzugsaktien der Serie A werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt. Die Dividenden für BMNP sollen gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Certificate of Designations wöchentlich ausgezahlt werden.
Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die aktuellste Nachricht des Vorsitzenden für Mai 2026 (Link hier).
"In der vergangenen Woche haben wir 27.801 ETH erworben und damit unser Tempo gegenüber der Vorwoche gesteigert. Wir halten auch im Laufe des Jahres 2026 weiterhin ein gleichmäßiges Tempo beim Aufbau unserer Bestände bei. Wir glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines 'Krypto-Frühlings' befinden. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die 'Alchemy of 5 %' erreicht", so Lee.
Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.
Zum 12. Juli 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,0 Mrd. USD bei einem Kurs von 1.820 USD pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 284 Mio. USD (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,70 %)", erklärte Lee.
"Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 242 Mio. USD geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,77 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,70 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.
Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit - direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von rund 54 Mrd. USD besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 475 Mio. USD (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 10. Juli 2026) und belegte damit Platz 215 in den USA - hinter Southern Company (Platz 214) und vor Equinix Inc. (Platz 216) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).
Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:
Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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