Bittensor Prognose 2026: Warum TAO trotz 72 % Minus vor dem nächsten Sprung stehen könnte

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TAO bewegt sich seit Tagen um die 212-Dollar-Marke, doch drei Katalysatoren laufen gleichzeitig unter der Oberfläche an. Das Robin-t-Upgrade hat die Subnet-Kapazität von 128 auf 256 Plätze verdoppelt und damit Raum für eine neue Welle an KI-Projekten geschaffen. Im ersten Quartal 2026 flossen 43 Millionen Dollar an Einnahmen aus bezahlten KI-Diensten in das Netzwerk. Grayscale wartet auf eine Entscheidung der SEC zu einem Spot-ETF, die im August fallen könnte. Die Bittensor Prognose für Ende 2026 reicht je nach Analyst von 388 Dollar bis über 1.000 Dollar.

Gleichzeitig liegt das Token 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von 757 Dollar und kämpft mit Widerständen bei 225 Dollar. Ein technisches Muster zeigt ein höheres Tief bei 195 Dollar, das als Grundlage einer Umkehr dienen könnte. Dieser Artikel prüft die aktuellen Daten, Kursziele und Risiken hinter der Prognose. Er zeigt auch, warum ein Presale-Projekt parallel Kapital aus dem gleichen Anlegerkreis anzieht.

Bittensor Prognose gewinnt an Substanz nach Subnet-Verdopplung und ETF-Antrag

Das Robin-t-Upgrade hat im Mai 2026 insgesamt 128 neue Subnet-Plätze für KI-Entwickler eröffnet, wie CoinMarketCap berichtet. Bittensor verfügt damit über 256 Slots und ist das größte dezentrale Netzwerk für maschinelles Lernen nach Kapazität. Die Einnahmen aus bezahlten KI-Diensten über diese Subnets erreichten 43 Millionen Dollar im ersten Quartal 2026. Diese Zahl trennt TAO von Projekten, die hohe Bewertungen ohne funktionierendes Produkt tragen.

Im Dezember 2025 halbierte das erste Halving die täglichen Emissionen von 7.200 auf 3.600 TAO und reduzierte damit den Zufluss neuer Token auf den Markt. Das begrenzte Gesamtangebot von 21 Millionen Token spiegelt die Struktur von Bitcoin wider und verknappt das verfügbare Angebot mit jeder Periode weiter. Grayscale hat eine S-1-Registrierung bei der SEC eingereicht, um den bestehenden Bittensor Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln. Die Entscheidung wird für August 2026 erwartet und könnte institutionelles Kapital zum ersten Mal über klassische Depots in TAO lenken.

Changelly setzt die Bittensor Prognose für 2026 zwischen 388 und 472 Dollar an, was 85 bis 125 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. CoinCodex sieht unter günstigen Makrobedingungen und einem positiven ETF-Ergebnis sogar Werte bis 1.090 Dollar. TAO handelt bei rund 212 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 2 Milliarden Dollar. Das Token liegt 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von 757 Dollar.

Ein technischer Analyst sieht bei 195 Dollar ein höheres Tief, den ersten Schritt einer möglichen Bodenbildung nach monatelangem Abwärtstrend. Der MACD hat ins Positive gedreht und der RSI steigt über 44, was nachlassenden Verkaufsdruck signalisiert. Ein Durchbruch über 250 Dollar würde den seit April laufenden Abwärtstrend brechen und den Weg Richtung 300 Dollar öffnen. Doch selbst die optimistischste Bittensor Prognose zeigt Renditen in Prozenten, und genau diese Grenze lenkt Kapital in Richtung deutlich früherer Einstiegsmöglichkeiten.

Pepeto zieht Kapital aus dem gleichen Anlegerkreis wie TAO

Die Bittensor Prognose zeigt eine klare Obergrenze, die jede Erholung eines milliardenschweren Tokens mit sich bringt. Diese Obergrenze lenkt Kapital in Richtung früherer Einstiegsmöglichkeiten. Während KI-Token und Meme-Coins um Kapital konkurrieren, zeichnet sich neben TAO ein zweiter Weg ab.

Pepeto zieht echtes Interesse von engagierten Käufern an, und der Grund geht über kurzfristigen Hype hinaus. SolidProof hat vor dem Start des Presales die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, sodass jede Position abgesichert ist, bevor der Handel an der Börse beginnt. Das Presale-Fenster ist noch offen, und Pepeto kostet derzeit 0,000000188 Dollar, aber das bevorstehende Binance-Listing wird diesen Preis durch einen Marktkurs ersetzen, sobald der Handel beginnt. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich, während die Plattform bereits läuft und die Einlagen weiter wachsen, an einem Punkt, den milliardenschwere Token nicht mehr bieten können.

Das Tempo beschleunigt sich weiter. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und jede neue Phase füllt sich schneller, während die Community wächst und das Binance-Datum näher rückt. Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Einstiegspreis, sobald das Listing den freien Handel eröffnet. Der eingebaute Vertragsprüfer analysiert jedes Token vor einer Einzahlung und erkennt die Schwachstellen, die Kapital aus ungeschützten Positionen im DeFi-Bereich abziehen. Die Brücke verbindet Blockchains ohne Gebühren und lässt Halter ihre Mittel bewegen, ohne die Kosten anderer Netzwerke zu tragen.

Für jeden, der die Bittensor Prognose verfolgt und den Einstieg sucht, an dem sich die eigentliche Rendite bildet, bietet Pepeto die Börseninfrastruktur, die TAO nie bauen musste. Es bietet das Presale-Fenster, das TAO nie hatte. Der Weg von Bruchteilen eines Cents zum Listing-Preis lässt die Rechnung für sich sprechen. Diese Kombination aus geprüftem Code und funktionierender Plattform macht den Unterschied zu einem Token sichtbar, das bei 2 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung um Prozente kämpft.

Fazit zur Bittensor Prognose und Pepeto

Die Bittensor Prognose stützt sich auf echte KI-Einnahmen, ein Halving und einen möglichen ETF-Katalysator im August. TAO bleibt ein Token mit Substanz, aber die Renditeaussichten eines 2-Milliarden-Dollar-Tokens sind an Prozente gebunden. Doch selbst im besten Fall misst die TAO-Prognose Gewinne in Prozenten, nicht in Vielfachen.

Die letzte Presale-Phase war schneller gefüllt als geplant, und das Kapital fließt weiter in Pepeto. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf der Seite, die beim Listing dabei ist, statt von außen zuzusehen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, dessen Preis noch mit sechs Nullen nach dem Komma beginnt, und das Binance-Listing wird dieses Fenster endgültig schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Bittensor Prognose für 2026?

Changelly setzt die Bittensor Prognose zwischen 388 und 472 Dollar an, während CoinCodex unter optimalen Bedingungen bis zu 1.090 Dollar sieht. Die Prognose stützt sich auf 43 Millionen Dollar Einnahmen im ersten Quartal, das Halving im Dezember 2025 und den Grayscale-ETF-Antrag bei der SEC mit Entscheidung im August.

Warum kaufen Anleger Pepeto während des Presales?

Anleger kaufen, weil die von SolidProof geprüfte Plattform auf der offiziellen Pepeto-Website im Presale ein Aufwärtspotenzial bietet, das milliardenschwere Token bei ihrer aktuellen Bewertung nicht mehr erreichen können. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen.