Vancouver, British Columbia / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ - gibt bekannt, dass es seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.

Am Donnerstag, dem 6. August 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um die Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

International: 1-412-206-6408

Die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein; eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

Erwerb weiterer Lizenzgebühren in Nevada

Gold Royalty freut sich zudem bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Net-Smelter-Return-Lizenzgebühren ("NSR") in Nevada von einem privaten Verkäufer für einen Gesamtkaufpreis von 0,8 Millionen US-Dollar erworben hat.

Die erworbenen Lizenzgebühren umfassen: (i) eine 2,0-prozentige NSR-Lizenzgebühr für das Sterling-Grundstück, das von AngloGold Ashanti Limited betrieben wird und südlich des Arthur-Projekts des Unternehmens liegt. Sterling beherbergt einen oberflächennahen, hochgradigen, ehemals produzierenden Tagebaubetrieb; und (ii) eine 0,5-prozentige NSR-Lizenzgebühr über Teile von Granite Creek, das von i-80 Gold Corp. betrieben wird. Die Granite-Creek-Lizenzgebühr deckt Teile der Felix- und Blue-Bell-Gruben bei Granite Creek ab und umfasst damit verbundene Mindestvorauszahlungen in Höhe von 31.500 US-Dollar pro Jahr.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Royalty- und Streaming-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das für unsere Aktionäre überdurchschnittliche langfristige Renditen generiert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht hauptsächlich aus Net-Smelter-Return-Royalties an Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.

Kontakt bei Gold Royalty Corp.

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit

Telefon: 1-833-396-3066

E-Mail:info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Leiter der technischen Abteilung des Unternehmens, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85105Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85105&tr=1



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