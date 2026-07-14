EQS-News: MHP Hotel AG
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Düsseldorf / München, 14. Juli 2026 - Die MHP Hotel AG ("MHP", DE000A3E5C24) hat einen Pachtvertrag für ein neues Hotel der Autograph Collection in Düsseldorf unterzeichnet. Wo seit mehr als einem Jahrhundert Mode, Architektur und Düsseldorfer Stadtgeschichte aufeinandertreffen, beginnt ein neues Kapitel: Bis 2029 entsteht im Gebäudeensemble an der Kasernenstraße in unmittelbarer Nähe zur Königsallee ein Premiumhotel mit rund 180 Zimmern, das die Geschichte des Ortes aufgreift und mit zeitgemäßer Architektur, individueller Gestaltung und internationaler Gastlichkeit verbindet. Ein entsprechender Franchisevertrag mit Marriott International wurde abgeschlossen.
Kontakt MHP Hotel Group:
Melanie Bognar
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MHP Hotel AG
|Maximiliansplatz 12b
|80333 München
|Deutschland
|E-Mail:
|info@mhphotels.com
|Internet:
|www.mhphotels.com
|ISIN:
|DE000A3E5C24
|WKN:
|A3E5C2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
|EQS News ID:
|2364778
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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