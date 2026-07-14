Schneller surfen, weniger zahlen: Klingt paradox, ist aber bei den Internetverträgen fürs Festnetz aktuell so, zeigt eine Marktanalyse. Wer bewusst einen langsamen Tarif wählt, zahlt oft drauf. Wer einen neuen Vertrag für Festnetz-Internet abschließt, sollte sich nicht von vornhereinÂ auf eine Geschwindigkeit festlegen, sondern im Zweifel insbesondere auch größere und große Tarife anschauen - selbst wenn man die Bandbreite vielleicht gar nicht benötigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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