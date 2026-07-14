XRP Prognose: Warum der Kurs bei $1,10 feststeckt, obwohl alles für einen Ausbruch spricht

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XRP hält sich bei $1,10, während die ETF-Zuflüsse die Marke von 1,47 Milliarden US-Dollar überschritten haben, und trotzdem ist der Kurs in zwölf Monaten um 70 Prozent gefallen. Der CLARITY Act würde XRP als Rohstoff einstufen, aber die entscheidende Abstimmung im Senat hat sich auf Ende Juli verschoben. Ripple hat in der EU die vollständige MiCA-Lizenz erhalten, und XRP wurde das erste Krypto-Logo auf dem Trikot eines großen US-College-Teams. Jedes bullische Signal ist eingetroffen, und der Chart hat sich kaum bewegt. Genau dieser Widerspruch zwischen Fundamentaldaten und Kurs bestimmt die XRP Prognose im Moment. Analysten markieren $1,00 als Boden und $1,20 als Decke der aktuellen Handelsspanne. Standard Chartered hat sein Kursziel von $8 auf $2,80 gesenkt, was immer noch 160 Prozent über dem heutigen Preis liegt. Doch die Renditen, die Large-Cap-Token bieten können, stoßen an strukturelle Grenzen. Dieser Artikel behandelt die XRP Prognose für Juli, die Katalysatoren für einen Ausbruch und einen Presale, in den Kapital fließt, während XRP wartet.

XRP Prognose im Juli 2026: Zwischen $1,00 und $1,20 eingeklemmt

XRP wird am 12. Juli bei $1,10 gehandelt, nachdem der Kurs Anfang Juni noch bei $1,30 lag. Der Token hat rund 70 Prozent von seinem Zyklushoch bei $3,65 verloren, das im Juli 2025 erreicht wurde. Die ETF-Zuflüsse liefen acht Wochen in Folge positiv, und die kumulierten Nettozuflüsse erreichten laut crypto.news rund 1,47 Milliarden US-Dollar. Der CLARITY Act passierte am 14. Mai den Bankenausschuss des Senats mit parteiübergreifender Unterstützung. Doch der Senat ging am 29. Juni in die Sommerpause und kehrt erst am 13. Juli zurück, was die vollständige Abstimmung auf frühestens Ende Juli verschiebt.

Die Fraktionsführung will die erste Woche nach der Rückkehr für das Verteidigungsgesetz nutzen, sodass XRP-Halter auf einen Kalender warten, den sie nicht kontrollieren können. Ripple erhielt am 6. Juli die vollständige MiCA-Lizenz von der luxemburgischen Finanzaufsicht und erfüllt damit alle EU-Regulierungsanforderungen laut CoinMarketCap. Das XRP-Ledger-Update 3.2.0 schloss kritische Schwachstellen, die bei einem formalen Sicherheitsaudit gefunden wurden. On-Chain-Daten zeigen, dass Ende Juni 123 Millionen XRP die Börsen verließen, fast dreimal so viel wie in der Vorwoche. Die Kansas Jayhawks kündigten XRP am 6. Juli als erstes Krypto-Logo auf dem Trikot eines großen US-College-Sportteams an.

Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von $1,18 mit einer Spanne von $1,08 bis $1,27. Der Support hält zwischen $1,00 und $1,06, wo rund 830 Millionen XRP zuletzt den Besitzer wechselten. Der Widerstand liegt bei $1,18 und der $1,20-Zone, die jeden bisherigen Erholungsversuch begrenzt hat. Standard Chartered sieht $2,80 zum Jahresende unter moderaten Bedingungen als realistisch. Selbst dieses beste Szenario braucht Monate und eine Senatsabstimmung, um sich zu verwirklichen. Die Frage, die die XRP Prognose aufwirft, ist, wohin Kapital fließt, wenn die größten Token politische Zeitpläne brauchen, um Renditen zu liefern.

Pepeto: Der Presale, der liefert, während XRP auf den Senat wartet

Die XRP Prognose hängt von politischen Entscheidungen ab, die kein Investor kontrollieren kann. Genau in dieser Wartezeit bewegt sich Kapital in Projekte, die bereits funktionierende Produkte liefern, bevor der breite Markt sie entdeckt. Pepeto hat die Hürde genommen, an der die meisten Presales scheitern, nämlich echtes Kapital von erfahrenen Wallets in einem Markt voller Angst einzusammeln. Im Jahr 2026 hat das Projekt starke Überzeugung erzeugt, obwohl das Einwerben von Geldern fast unmöglich erscheint.

Der integrierte Vertragsscanner prüft jeden Token, bevor er gelistet wird, und schützt Käufer vor den Betrugsmaschen, die Kleinanleger in jedem Zyklus Millionen kosten. Die Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten über ein Lock-und-Mint-System, sodass Halter ihre Positionen über Blockchains verschieben können, ohne Wert durch Gebühren zu verlieren. Diese beiden Werkzeuge lösen Probleme, die XRP-Halter bereits kennen, denn Kapital zwischen Netzwerken zu bewegen und neuen Token zu vertrauen sind genau die Risiken, die viele Anleger bremsen.

Hinter der Plattform steht der Schöpfer des originalen Pepe Coin, der Pepeto jetzt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten aufbaut. Diese Herkunft bringt eine Glaubwürdigkeit, die kein anderer Meme-Coin-Presale vorweisen kann. SolidProof hat den gesamten Quellcode vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer darauf vertrauen können, dass jeder Vertrag sicher auditiert wurde und keine versteckten Risiken im Code liegen. Das bevorstehende Binance-Listing setzt ein festes Enddatum für den Presale, das sich mit jedem Tag weiter verengt.

Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar bei einem Preis von 0,000000188 US-Dollar pro Token in einem Markt voller Angst bestätigen, dass große Wallets nicht auf ein Gesetz warten. Für alle, die die XRP Prognose beobachten und sich fragen, wohin Kapital abwandert, bietet Pepeto die verifizierten Werkzeuge, die Teamhistorie und den Listing-Zeitplan, die das Projekt zum stärksten Presale des Jahres 2026 machen.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt Gewinne, die ein Gesetz und Monate brauchen, während Pepeto einen Presale führt, der sich füllt, während der Senat in der Sommerpause sitzt. Der Presale-Preis sichert einen Einstieg, der beim Listing die Aufmerksamkeit des gesamten Marktes auf sich ziehen kann. Die letzte Phase war vor dem Zeitplan ausverkauft, und Wallets drängen in die nächste Runde, die sich gerade jetzt füllt. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf der Seite, die beim Listing die Ergebnisse einsammelt, statt von außen zuzusehen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, den das Listing belohnen kann. Jede weitere Wartezeit könnte bedeuten, dass der stärkste Presale des Jahres 2026 zur verpassten Gelegenheit wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die XRP Prognose für Juli 2026?

Standard Chartered sieht $2,80 als Jahresendziel, und Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von $1,18 bei einer Spanne von $1,08 bis $1,27. Der Support hält bei $1,00, der Widerstand liegt bei $1,20. Die CLARITY-Act-Abstimmung und die ETF-Zuflüsse mit kumuliert 1,47 Milliarden Dollar gelten als die beiden wichtigsten Katalysatoren, die den Kurs aus dieser Spanne befreien könnten.

Warum steigen XRP-Beobachter in den Pepeto-Presale ein?

Die XRP Prognose braucht Monate und eine Senatsabstimmung, um sich zu entfalten. Pepeto hat über 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt und bietet eine funktionierende Plattform mit Vertragsscanner und Cross-Chain-Bridge. Das bevorstehende Listing bestätigt die offizielle Pepeto-Website, und der Einstieg erfolgt zu einem Bruchteil eines Cents.