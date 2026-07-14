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Trolling Trump fantasiert und ist an Peinlichkeit kaum mehr zu überbieten. Die Meerenge war vor dem Krieg eine funktionierende Lebensader des Welthandels, durch die rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gastransporte läuft. Nun erklärt Trump die USA eigenmächtig zum "Wächter" der Route und will auf sämtliche Frachten eine Gebühr von 20 % erheben.Unterstellt, die angekündigte 20-%-Abgabe würde auf den Wert der Ölladung erhoben, wäre die Größenordnung:Ein großer VLCC-Supertanker transportiert etwa 2 Mio. Barrel Rohöl. Bei einem Ölpreis von 83,30 Dollar je Barrel beträgt der Ladungswert rund:2.000.000 × 83,30 Dollar = 166,6 Mio. DollarEine Abgabe von 20 % entspräche damit:33,32 Mio. Dollar pro Passage.Umgerechnet wären das zusätzliche Kosten von 16,66 Dollar je Barrel. Der Ölpreis müsste also rechnerisch von 83,30 auf knapp 100 Dollar je Barrel steigen, nur um diese Gebühr auszugleichen.Vor diesem Hintergrund bleibt das Marktbild unübersichtlich mit steigenden Ölpreisen (Brent um 84 $) und steigenden Renditen am langen Ende, weiteren Abverkäufen im Halbleitersektor und moderaten Abschlägen der sog. Old-Economy-Aktien. Der DAX startet heute Morgen um 25.000 Punkte unaufgeregt. In Asien verlief der Handel heute extrem volatil. Nach deutlichen Anfangsverlusten setzte in Japan, Südkorea und China eine Gegenbewegung ein.Evotec zerlegt sich komplett mit einer neuerlichen deftigen Gewinnwarnung, welche ein Comeback praktisch ausschließt.Barclays hebt das Bayer-Ziel nachvollziehbar von 50 auf 60 € an.Heute startet die US-Berichtssaison mit den großen Bankwerten.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe