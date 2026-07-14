Die Ära des KI-Wettrüstens hat sich spürbar beschleunigt. Deep-Tech-Themen wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Robotik werden ganze Branchen tiefgreifend verändern und verstärken sich gegenseitig. Im seinem neuen Podcast spricht Deep-Tech-Experte Sascha Röhrer mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern über die Kräfte, die die nächste Phase des Fortschritts prägen werden. Ein neues Must-hear für alle Anleger mit Weitblick.Deep-Tech-Technologien, wie Cybersecurity, KI oder Neuro-Tech, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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