© Foto: OpenAIRiyadh Air plant offenbar den nächsten Milliarden-Coup: Bis zu 55 neue Jets könnten Boeing und Airbus einen gewaltigen Auftragsregen bescheren.Riyadh Air erwägt den Kauf von 25 bis 30 zusätzlichen Boeing 787 Dreamliner-Flugzeugen sowie weitere Bestellungen für Airbus-Jets, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Branchenkreise. Die saudi-arabische Fluggesellschaft besitzt eine Option zum Kauf von 33 Boeing Dreamliner-Flugzeugen im Zusammenhang mit einer Bestellung aus dem Jahr 2023. Laut Quellen des Nachrichtenportals wird eine Ankündigung über die Ausübung der Mehrheit der Optionen auf der bevorstehenden Farnborough Airshow in Großbritannien erwartet. Riyadh Air besitzt außerdem …
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