Die Papiere von Baidu sind im heimischen Handel im Tief um zehn Prozent eingeknickt. Der Konzern hatte gegenüber den Experten verschiedener Analysehäuser eine Ergebnisvorschau gehalten und damit für wachsende Sorgen um die Ertragslage gesorgt.• Baidu-Aktie bricht im Tief um zehn Prozent ein, nachdem eine Ergebnisvorschau für Analysten wachsende Sorgen um die Ertragslage ausgelöst hat.• Barclays sieht strukturellen Gegenwind: Der Rückgang der Werbeerlöse dürfte sich das gesamte Jahr fortsetzen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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