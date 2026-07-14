Wer 2016 eine Finanzierung mit niedriger Tilgungsrate abgeschlossen hat, muss jetzt infolge der gestiegenen Bauzinsen bei der Anschlussfinanzierung deutlich höhere Raten einplanen. Zugleich ist auch der Immobilienwert in Landkreisen und kreisfreien Städten gestiegen, wie eine Analyse von ImmoScout24 zeigt. Im Jahr 2026 lagen die Finanzierungszinsen für Immobilienkredite mit zehnjähriger Zinsbindung bei etwa 1,4%. Bei Darlehen, bei denen die Zinsbindung jetzt ausläuft, müssen Immobilienkäufer die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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