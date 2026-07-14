Krypto News: BNB baut eine zweite Blockchain für KI-Trading - und ein Presale sammelt leise Millionen

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BNB Chain hat am 8. Juli eine neue Layer-1-Blockchain für KI-gestütztes Trading vorgestellt, die über 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten soll. BNB notiert bei 571 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 77 Milliarden Dollar auf Platz vier aller Kryptowährungen. Der Token steht 57 Prozent unter seinem Allzeithoch von 1.370 Dollar trotz einer der ambitioniertesten Roadmaps der Branche.

Die Krypto News dieser Woche zeigen deutlich, dass institutionelles Kapital in funktionierende Protokolle mit echten Nutzern fließt. Ein öffentliches Testnet ist für Ende 2026 geplant, der vollständige Mainnet-Start soll Anfang 2027 folgen. Doch bei 77 Milliarden Bewertung bleibt das Upside für neue Käufer begrenzt und die Decke niedrig. Für Kapital mit Appetit auf höhere Multiplikatoren führt der Weg in eine völlig andere Richtung. BNBs Technologie beeindruckt, doch die Frage bleibt, wo frisches Kapital die besten Chancen dieses Marktzyklus findet. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Roadmap und zeigt den Einstieg mit dem größten Spielraum nach oben.

Krypto News: BNB Chain stellt KI-fokussierte Layer-1 mit 100.000 TPS vor

BNB Chain veröffentlichte am 8. Juli seine technische Roadmap für das zweite Halbjahr 2026 und lieferte damit eine der größten Krypto News des Monats. Das Herzstück ist eine neue Layer-1-Blockchain für den Hochfrequenzhandel durch KI-Agenten, wie CoinDesk ausführlich berichtete. Die Zielmarke liegt bei über 100.000 Transaktionen pro Sekunde durch parallele Ausführung und Blockzeiten unter einer Sekunde. TxStream beseitigt den öffentlichen Mempool vollständig, um Frontrunning zu verhindern und die Latenz zu senken. Im ersten Halbjahr sanken die Blockzeiten von 750 auf 450 Millisekunden und der Durchsatz verdoppelte sich auf 5.200 TPS.

CTO David Z erklärte, der Fokus liege nun vollständig auf der Execution Layer für Smart Contracts, weil bisherige Chains bei Konsens schnell geworden seien, die Ausführung selbst aber noch Engpässe aufweise. Die neue Chain wird als viertes Netzwerk neben BSC, opBNB und Greenfield im Ökosystem laufen und Funktionen wie Account Abstraction und Passkey-Authentifizierung bieten. BNB Chain hostet bereits über 150.000 KI-Agenten auf seiner Blockchain, ein Anstieg von unter 400 Anfang des Jahres. Das Team forscht parallel an quantensicherer Kryptografie für die kommenden Jahre und Netzwerkzyklen.

BNB notiert bei 571 Dollar mit rund 77 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, wie CoinMarketCap bestätigt. Der Token steht 57 Prozent unter seinem Allzeithoch von 1.370 Dollar und der Fear and Greed Index zeigt mit 22 Punkten extreme Angst. Grayscale und VanEck haben geänderte S-1-Anträge für Spot-BNB-ETFs bei der SEC eingereicht, was einen neuen institutionellen Kanal öffnen könnte.

Der Auto-Burn-Mechanismus vernichtete allein im ersten Quartal 2026 BNB im Wert von über einer Milliarde Dollar dauerhaft aus dem Umlauf. Die Krypto News rund um BNB beweisen institutionelle Überzeugung in die Technologie, doch von einer 77-Milliarden-Basis verschiebt sich das Upside-Verhältnis, und die entscheidende Frage wird, wo kleineres Kapital Einstiege mit höheren Decken findet.

Pepeto: Der Presale, der während der Krypto-News-Angstphase Kapital anzieht

BNBs Offensive beweist, dass funktionierende Protokolle auch in Angstphasen Kapital von überzeugten Käufern anziehen. Für Anleger, die Multiplikatoren suchen, die eine 77-Milliarden-Bewertung nicht liefern kann, öffnet sich auf Presale-Ebene ein anderer Einstieg. Genau das zeigen die aktuellen Krypto News in aller Deutlichkeit.

Pepeto ist zum meistbeachteten Presale der aktuellen Marktphase aufgestiegen, und die eingesammelten Zahlen untermauern jede Einschätzung über das Projekt. Mit der näher rückenden Binance-Listung hat die Nachfrage ein Niveau erreicht, auf dem jede neue Woche spürbar höheres Volumen bringt. Die Wallets füllen sich stetig, und jeder neue Käufer reiht sich vor den Millionen ein, die erst nach dem Handelsstart Zugang erhalten werden. Zu 0,000000188 Dollar bietet Pepeto genau die Art von Einstieg, die am Listungstag an der Börse verschwindet.

Der mögliche Anstieg spiegelt wider, was der Mitgründer bereits mit dem originalen Pepe Coin aufgebaut hat, der 11 Milliarden Dollar bei 420 Billionen Token ohne ein einziges Produkt dahinter erreichte. Analysten sehen Potenzial für erhebliche Vervielfachungen, weil Pepeto einen vollständigen Trading-Hub mitbringt, den Pepe damals nie hatte. Die Stärke hinter Pepeto liegt in fertiggestellten Werkzeugen, die das eingesetzte Kapital aktiv schützen. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token über verschiedene Netzwerke ohne jegliche Kosten, sodass Gewinne vollständig erhalten bleiben.

PepetoSwap wickelt Trades komplett ohne Gebühren ab, sodass Positionen wachsen können, ohne an Handelskosten zu verlieren, die sich auf anderen Plattformen summieren. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und jede Zeile verifiziert, bevor der Presale für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, was die Sicherheit jedes investierten Dollars von der Basis her absichert. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, und Kapital, das auf diesem Niveau einsteigt, dokumentiert Überzeugung. Für Anleger, die den Einstieg suchen, der ein Portfolio formt, steht Pepeto an vorderster Stelle.

Fazit: Die Krypto News zeigen BNBs Zukunft - Pepeto zeigt den Einstieg

Die Krypto News dieser Woche bestätigen BNBs technischen Vorsprung, doch von 571 Dollar komprimiert die Bewertung die Renditen. Der Mitgründer brachte den originalen Pepe Coin auf 11 Milliarden ohne Produkte und mit 420 Billionen Token. Das Gleiche mit einem funktionierenden Trading-Hub zu schaffen ist ein sich wiederholendes Muster. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jeden einfließenden Dollar als Beleg für dieses Muster. Wer bis nach der Listung wartet, zahlt den Preis, den frühe Wallets heute günstiger sichern. Die Tür zum Presale steht offen, und die Binance-Listung rückt jeden Tag näher.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten Krypto News rund um BNB im Juli 2026?

BNB Chain hat eine neue Layer-1-Blockchain für KI-Trading angekündigt, die über 100.000 TPS verarbeiten soll. Die Blockzeiten sanken von 750 auf 450 Millisekunden und der Durchsatz verdoppelte sich. Grayscale und VanEck reichten Spot-BNB-ETF-Anträge bei der SEC ein.

Warum zieht der Pepeto-Presale in den Krypto News Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat während extremer Marktangst über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die Binance-Listung näher rückt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg, den große Token mit Milliarden-Bewertungen nicht mehr bieten können.