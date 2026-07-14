Koblenz (ots) -Wenn neue Arzneimittel, komplexe Eingriffe und lange Behandlungsverläufe zusammenkommen, erreichen medizinische Rechnungen heute Summen, die für einzelne Patientinnen und Patienten kaum kalkulierbar sind und daher die Bedeutung von Krankenversicherungsschutz unterstreichen. Eine Auswertung der Debeka zu Leistungsfällen aus dem Jahr 2025 macht diese Dimension sichtbar: Nach Unternehmensangaben beliefen sich die gesamten Leistungsausgaben für ihre Mitglieder in der Krankenversicherung im vergangenen Jahr auf 7,2 Milliarden Euro.Die Debeka hat eigene Leistungsdaten aus dem Jahr 2025 analysiert und besonders kostenintensive Behandlungsfälle betrachtet. Der höchste Einzel-Rechnungsbetrag lag bei fast 372.000 Euro - ausgelöst durch eine Komplikation im Zusammenhang mit einer Wirbelsäulenerkrankung. Zu den teuersten Leistungsfällen zählten außerdem ein Herzinfarkt mit Kosten von mehr als 371.000 Euro sowie Mycosis fungoides (eine Form von Krebs) mit einem Rechnungsbetrag von mehr als 323.000 Euro. Nach Angaben der Debeka gab es 2025 acht Fälle mit Rechnungsbeträgen von jeweils über 300.000 Euro.Die Zahlen passen in einen größeren Trend: Gesundheitsausgaben steigen seit Jahren - getrieben durch medizinischen Fortschritt, demografische Effekte und höhere Preise, etwa in Kliniken und bei Arzneimitteln.Debeka-Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm beschreibt das so: "Die Ausgaben für Behandlungen, Medikamente und Pflege steigen stärker als die Kosten in anderen Lebensbereichen. Man spricht hierbei von medizinischer Inflation." Brahm betont, dies betreffe nicht nur schwere Erkrankungen, sondern auch Routineeingriffe, wie zum Beispiel eine Blinddarmoperation. Für eine solche Operation im Raum Koblenz hätten sich die Kosten innerhalb von fünf Jahren von ca. 3.500 Euro auf fast 7.000 Euro verdoppelt."Als genossenschaftlich geprägter Krankenversicherungsverein sind wir für unsere insgesamt fünf Millionen Mitglieder da - auch und vor allem in schwierigen Zeiten. Wir bieten ihnen die bestmöglich medizinische Versorgung und nehmen ihnen damit zumindest die finanziellen Sorgen im Krankheitsfall", ergänzt Annabritta Biederbick, Vorstandsmitglied der Debeka und zuständig für die Krankenversicherung. Rechnungsbeträge über mehrere Hunderttausend Euro seien keine Seltenheit. Das Versicherungsprinzip stelle aber sicher, dass auch extrem hohe Leistungsfälle innerhalb der Versichertengemeinschaft kalkulierbar seien und erstattet würden. "Die Zahlen zeigen einmal mehr die Leistungsfähigkeit der PKV", ergänzt sie.Zur Debeka Krankenversicherung:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über 9,6 Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung über fünf Millionen Mitglieder, darunter 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6313987