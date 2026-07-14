Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.07.2026, 17:40 Uhr Zürich/Berlin · Seit dem Rekordpreis von 5.602 US-Dollar Ende Januar hat der Goldpreis ausgiebig korrigiert. Im Juni gab es wieder Abflüsse aus Fonds, aber die globalen Zuflüsse in Gold-ETFs sind seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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