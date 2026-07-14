Die Volkswagen-Aktie steht weiter deutlich unter Druck und notiert aktuell nur noch bei rund 71 €. Neben der schwachen Charttechnik sorgen auch die anhaltenden Herausforderungen im Konzern dafür, dass Anleger weiterhin zurückhaltend bleiben. Konzernumbau bleibt das beherrschende Thema Volkswagen befindet sich weiterhin mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Der Konzern arbeitet daran, die Kosten deutlich zu senken, Produktionskapazitäten anzupassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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