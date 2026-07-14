Die DroneShield-Aktie hat nach ihrer starken Rallye erneut einen massiven Rückschlag erlitten und vom jüngsten Hoch inzwischen rund -54% an Wert verloren. Damit steht der Drohnenhersteller erneut an einem charttechnisch entscheidenden Punkt. Anleger richten ihren Blick nun auf die Frage, ob die laufende Korrektur bald ihr Ende findet und sich eine attraktive Einstiegschance eröffnet oder ob der Verkaufsdruck weiter anhält. Wie es für den Kurs der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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