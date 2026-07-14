Berlin (ots) -- "Resident Evil Requiem" führt die game Charts für das erste Halbjahr 2026 an- "Forza Horizon 6", "007 First Light", "Pragmata" und "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" in den Top 5 der erfolgreichsten neu erschienenen Games der ersten JahreshälfteOb gegen Mutanten antreten, in Japan Rennen fahren, Roboter auf einer Mondstation hacken oder als Geheimagent und Superheld Verbrechen bekämpfen: Die ersten sechs Monate des Jahres 2026 hielten für Gamerinnen und Gamer in Deutschland eine große Abwechslung bereit. Das zeigen die offiziellen game Charts der erfolgreichsten neu erschienenen PC- und Konsolenspiele für das erste Halbjahr 2026: Die Spitze sichert sich das Survival-Horror-Spiel "Resident Evil Requiem" (Capcom), in dem sich die Spielenden gegen furchterregende Kreaturen an ikonischen Orten aus dem "Resident Evil"-Universum zu Wehr setzen müssen. Auf dem zweiten Platz folgt das Rennspiel "Forza Horizon 6" (Microsoft), das mit seiner offenen Spielwelt zu spannenden Rennen in Japan einlädt. Den dritten Platz belegt "007 First Light" (IO Interactive), das die Spielenden im Geheimdienst-Auftrag in die Welt des berühmten Agenten James Bond entführt. Auf Platz vier folgt das Sci-Fi-Action-Abenteuer "Pragmata" (Capcom), in dem Astronaut Hugh gemeinsam mit der Androidin Diana auf einer havarierten Mondstation ums Überleben kämpft. Die Top 5 rundet das Action-Adventure "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" (Warner Bros. Games) ab, das den bekannten Superhelden im charakteristischen "LEGO"-Look auf Verbrecherjagd schickt.Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften neu erschienenen PC- und Konsolenspiele in der ersten Jahreshälfte 2026 in Deutschland:1. Resident Evil Requiem (Capcom)2. Forza Horizon 6 (Microsoft)3. 007 First Light (IO Interactive)4. Pragmata (Capcom)5. LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters (Warner Bros. Games)6. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Nintendo)7. Pokémon Pokopia (Nintendo)8. WWE 2K26 (2K)9. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom)10. Life is Strange: Reunion (Square Enix)11. Gothic 1 Remake (THQ Nordic)12. Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix)13. Saros (Sony Interactive Entertainment)14. Crimson Desert (Pearl Abyss)15. Yoshi und das geheimnisvolle Buch (Nintendo)16. World of Warcraft: Midnight (Blizzard Entertainment)17. Code Vein II (Bandai Namco Entertainment)18. Docked (Saber Interactive)19. God of War: Sons of Sparta (Sony Interactive Entertainment)20. Mario Tennis Fever (Nintendo)Informationen zu den JahreschartsDie game Charts für das erste Halbjahr 2026 enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele, die im Jahr 2026 von Januar bis einschließlich Juni veröffentlicht wurden. Die Platzierungen werden auf Basis von Games Sales Data (GSD) ermittelt, einer im Auftrag von Video Games Europe betriebenen Plattform. In Deutschland werden neben Verkäufen bei Einzelhändlern auch Verkäufe von digitalen Verkaufsplattformen wie dem Nintendo eShop, PSN, dem Xbox Store oder Steam von Publishern an GSD übermittelt. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sowie vom Titel "Crimson Desert" sind nicht enthalten.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.Pressekontakt:Velyana Richtergame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-12E-Mail: velyana.richter@game.dewww.game.deInstagram: game_verbandLinkedIn: game-verbandBluesky: gameverband.bsky.socialOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/6314042