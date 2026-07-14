© Foto: Dall-EDie SpaceX-Aktie fällt den zweiten Tag in Folge auf ein neues Allzeittief. Droht jetzt der Absturz unter den IPO-Preis von 135 US-Dollar?Nachdem die SpaceX-Aktie bereits am Freitag 4,51 Prozent verloren hatte, setzte sich der Ausverkauf zum Wochenstart fort. Die Aktie schloss am Montag mit einem Minus von 4,24 Prozent bei 139,14 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs um weitere 0,9 Prozent auf 137,87 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeittief. Damit rückt der Ausgabepreis des Börsengangs von 135 US-Dollar gefährlich nahe. Die Aktie müsste lediglich weitere 2,1 Prozent nachgeben, um unter den IPO-Preis zu fallen. Vom Billionen-Hype zum Milliardenverlust Mit einem …
Enthaltene Werte: US11135F1012,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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