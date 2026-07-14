Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz soll die gesetzliche Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler wegfallen. Laut einer Umfrage gehen die Ansichten der befragten Immobilienmakler zum Ende der Pflicht auseinander. 98% der Immobilienmakler wollen sich dennoch weiterbilden. Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz soll die gesetzliche Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler wegfallen. Sprengnetter hat dies zum Anlass genommen, Immobilienmakler nach ihrer Meinung zu dieser Änderung zu befragen. Zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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