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Bitcoin-ETFs verloren im Juni $4,5 Milliarden, der schlimmste Monat seit dem Start der Spot-Fonds Anfang 2024. Dann drehten die Zuflüsse in einer einzigen Woche ins Positive mit $281,8 Millionen Nettoeintritt. BTC notiert am 12. Juli 2026 bei rund $64.000, während der Fear and Greed Index bei 31 steht und weiter Angst signalisiert. Citi senkte das 12-Monats-Kursziel für Bitcoin von $112.000 auf $82.000 und erwartet null neue Zuflüsse über das nächste Jahr. Strategy, das Unternehmen, das seine Identität auf das Halten von Bitcoin aufbaute, verkaufte erstmals seit 2022 Bestände. Die Krypto News dieses Monats stehen zwischen vorsichtiger Erholung und weiterem Abwärtsrisiko. Dieser Artikel ordnet die Datenlage ein und zeigt ein Projekt, das von genau diesem Umfeld profitiert. Was die ETF-Wende für den Gesamtmarkt und für frühe Einträge bedeutet, wird in den folgenden Abschnitten deutlich. Die Signale sind gemischt, aber eines ist klar: die erste Halbzeit 2026 war für Bitcoin-Investoren eine der schwierigsten seit Jahren.

Krypto News: Bitcoin-ETFs brechen Acht-Wochen-Serie und SpaceX bringt 18.712 BTC in den Nasdaq-100

Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni Nettoabflüsse von rund $4,5 Milliarden laut 24/7 Wall St., der schlimmste Monat seit dem ETF-Start Anfang 2024. Die kumulierten Jahresflüsse wurden damit erstmals negativ. Citigroup senkte das 12-Monats-Ziel von $112.000 auf $82.000 und erwartet null neue Mittel in die Fonds im kommenden Jahr. Der CLARITY Act, das Gesetz, das großen Institutionen die rechtliche Sicherheit für Krypto-Investments geben soll, bleibt im Senat blockiert. Strategy verkaufte Bitcoin zum ersten Mal seit 2022, ein Signal, das die Märkte aufmerksam registrierten.

Am 10. Juli drehte die Lage: Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs verzeichneten laut CoinDesk Nettozuflüsse von $281,8 Millionen in einer Woche. Spot-Bitcoin-ETFs allein fingen $197,4 Millionen davon auf. Die acht Wochen andauernde Abflussserie, die längste in der Geschichte der Krypto-ETFs, wurde damit gebrochen. BTC notiert am 12. Juli bei rund $64.000, nachdem der Kurs im Juni bis auf $58.115 gefallen war. SpaceX trat dem Nasdaq-100 bei und hält 18.712 BTC auf der Unternehmensbilanz mit einem Gesamtwert von $1,2 Milliarden.

Die Aufnahme erzwang geschätzt $4,3 Milliarden an passivem Kapitalfluss in die SpaceX-Aktie durch Indexfonds. Das Handelsvolumen der Bitcoin-ETFs lag bei $8,41 Milliarden in fünf Sitzungen, dem niedrigsten Fünf-Tages-Wert seit Oktober 2024. Die Divergenz zwischen positiven Zuflüssen und niedrigem Volumen deutet auf algorithmisches Rebalancing durch passive Fonds hin, die Preiskompression nahe $60.000 nutzen.

Bitcoin hält sich über der Unterstützung bei $58.115 und testet den Bereich um $64.000 erneut. Die Krypto News der Vorwoche hatten noch reine Abflüsse gemeldet, doch die Wende am 10. Juli setzte ein neues Signal. In den Krypto News zeichnet sich damit ein Markt ab, der zwischen Abfluss und erneutem Zufluss kippt. Genau in solchen Erholungsphasen floss historisch Kapital in frühe Token-Projekte, die sich unter dem Radar aufgebaut hatten.

Pepeto fängt die Marktwende mit drei aktiven Produkten und einer Binance-Listung ab

Die Krypto News dieser Woche bestätigen, was Presale-Halter bereits umsetzen: der Markt dreht, und frühzeitige Einträge fangen den Schwung ab. Pepeto ist der Handelsplatz, auf dem genau diese Wende greifbar wird, bevor die Listung den Preis neu setzt. Die Presale-Einträge bei Pepeto steigen weiter, und mehr als $10,38 Millionen sind von Wallets gesichert worden, die zu einem Niveau einsteigen, das nach dem Listing verschwindet.

Das Wachstum setzt sich fort, weil Pepeto mit PepetoSwap einen Handelsplatz betreibt, auf dem jeder Trade ohne Gebühren abgewickelt wird. Eine Cross-Chain-Bridge verschiebt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Wallets frei dorthin wechseln, wo die Chance liegt. Diese aktiven Tools trennen den Handelsplatz von jedem anderen Presale, der ein Versprechen verkauft, ohne ein fertiges Produkt zu zeigen.

Die steigende Wallet-Zahl spiegelt ein Muster wider, das jede Erholungsphase in den Krypto News dokumentiert. Halter, die während der Angstphase eingestiegen sind, erzielten die Renditen, als der Markt drehte. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts eingehend geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass jeder Vertrag in der gesamten Menge von 420 Billionen Token bestätigt ist. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet die Entwicklung, und mehr als $10,38 Millionen sind von Presale-Teilnehmern weltweit eingegangen. Pepeto kostet heute $0,000000188, weil der Gründer des ersten Pepe Coin den Preis für maximalen Zugang festgelegt hat.

Pepeto startet von einem so niedrigen Preis, dass selbst moderates Volumen nach der Listung Vielfache liefern könnte, die Large Caps in Jahren nicht erreichen. Prognosen deuten darauf hin, dass Pepeto nach der Listung das Hundertfache erreichen könnte. Neue Einträge erscheinen auf der offiziellen Pepeto-Seite mit jeder Sitzung, während die Listung näher rückt. Erfahrene Halter wissen, dass der Presale-Zugang ein Ablaufdatum hat. Sobald dieses Fenster schließt, springt der Token-Preis, und die Chance von heute existiert nicht mehr.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche erzählen die Geschichte einer Marktstruktur, die von Angst auf Erholung kippt. Die Wallets, die in früheren Zyklen während genau solcher Phasen einstiegen, erzielten die größten Renditen ihrer Portfolios. Pepeto, aufgebaut vom Gründer des ersten Pepe Coin und mit einer bevorstehenden Binance-Listung, ist die klarste zweite Chance, die dieser Zyklus bietet. Jetzt in den Presale einzusteigen sichert den Einstiegspreis, den die Listung neu festlegt, und wer wartet, schaut von außen zu. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem Kapital sich positioniert, bevor diese Geschichte geschrieben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Krypto News bewegen den Markt im Juli 2026?

Bitcoin-ETFs brachen eine Acht-Wochen-Abflussserie mit $281,8 Millionen Nettozuflüssen in einer Woche, nachdem im Juni $4,5 Milliarden abgezogen worden waren. BTC notiert bei rund $64.000, Citi senkte das 12-Monats-Ziel auf $82.000, und SpaceX brachte 18.712 BTC in den Nasdaq-100.

Warum passt Pepeto in die aktuelle Erholungsphase der Krypto News?

Erholungszyklen treiben historisch Kapital in frühe Token-Projekte, und Pepeto mit mehr als $10,38 Millionen im Presale und einer bevorstehenden Binance-Listung passt genau in dieses Muster. PepetoSwap, die Cross-Chain-Bridge und der Risk Scorer sind laut der offiziellen Pepeto-Website bereits aktiv, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft.