Hamburg (ots) -Nach einem Jahr mit neuen Rekordquoten und dem Gewinn des dritten Deutschen Fernsehpreises in der Kategorie "Beste Comedy / Late Night" startet die erfolgreiche Late-Night-Show"Inas Nacht" in ihr 19. Jahr. Die Zuschauer*innen erwartet in den zwölf neuen Folgen exzellente Unterhaltung mit Talk, Comedy und viel, viel Musik, zunächst im Ersten, dann in der ARD Mediathek.In der ersten neuen "Inas Nacht"-Ausgabe am Donnerstag, 16. Juli, um 22.50 Uhr im Ersten begrüßt Ina Müller die Moderatorin Barbara Schöneberger. Sie erzählt von ihrer neuen Liebe zu Schweden und verrät, warum sie sich über Baulärm freut und sich mittlerweile oft lieber mit Frauen unterhält. Zum Gespräch hinzu kommt der "Die Toten Hosen"-Frontmann Campino. Er verrät, warum er keine riskanten Bühnenstunts mehr macht, was ihn nach Cornwall zieht und wie man stilecht King Charles die Hand schüttelt. Außerdem präsentiert er mit seiner Band "Die Toten Hosen" einen Song aus deren aktuellem Album. TV-Premiere in dieser Folge feiert der 21-jährige britische Musiker Connor Skinner - und es gibt ein ganz besonderes Duett von Barbara Schöneberger und Ina Müller.In den weiteren Ausgaben von "Inas Nacht" erwartet Ina Müller unter anderem Maria Furtwängler, Jan Ullrich, Fabian Köster, Annette & Caroline Frier, Christian Ehring, Elke Heidenreich, Daniel Günther, Andrea Berg, Oliver Masucci, Horst Lichter und Özcan Cosar.Die Sendung "Inas Nacht" gibt es seit 2007. In bislang 215 Episoden begrüßte Ina Müller 373 prominente Gesprächsgäste und mehr als 380 Musikgäste - von Stars wie Sting, Olivia Dean, Dua Lipa, Liam Gallagher, John Legend, Raye und Lana Del Rey bis zu absoluten Neuentdeckungen. Die zwölf Sendungen im vergangenen Jahr verzeichneten mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 13,6 Prozent bei den Erstausstrahlungen am Donnerstagabend im Ersten einen neuen Quotenrekord. 1.222.000 Zuschauer*innen schalteten durchschnittlich bei den Premieren ein. Dazu kamen im Durchschnitt 789.000 Zuschauer*innen bei der Zweitausstrahlung am Sonnabend sowie viele Millionen Abrufe von "Inas Nacht" in der ARD Mediathek. Aufgrund des Erfolgs von "Inas Nacht" erfolgt die Erstausstrahlung am Donnerstag nun auch meist auf dem 22.50 Uhr-Sendeplatz direkt nach den "tagesthemen".Auftakt zur neuen Staffel: Donnerstag, 16. Juli, 22.50 Uhr,Das Erste; anschließend in der ARD Mediathek.Die Late-Night-Talkshow und Moderatorin Ina Müller wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedypreis, dem ECHO und dreimal mit dem Deutschen Fernsehpreis.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6314061