Börsenstart mit Gegenwind - Öl und Inflation bestimmen den Handel

Der DAX startet leichter in den Handel, während der Euro Stoxx 50 ebenfalls geringfügig nachgibt. Die vorbörslichen US Indikationen zeigen ein gemischtes Bild: Der Dow Jones tendiert schwächer, der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 legen zu. In Asien schloss der Nikkei 225 fester.

Makroökonomischer Überblick

Am Nachmittag konzentrieren sich die Märkte auf die US-Verbraucherpreise für Juni. Die Veröffentlichung ist für 14.30 Uhr angesetzt und dürfte die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank prägen. Bereits um 14.15 Uhr liefert der wöchentliche ADP Beschäftigungsindikator zusätzliche Hinweise auf die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt. In Deutschland wurden am Morgen die Großhandelspreise veröffentlicht.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten gehört Traton zu den Gewinnern. Die Aktie legt im frühen Handel zu, nachdem der Nutzfahrzeugkonzern für das zweite Quartal einen höher als erwarteten operativen Gewinn gemeldet hatte. Zum Ergebnisanstieg trug allerdings auch ein positiver Sondereffekt aus Zollforderungen in den USA bei.

Drägerwerk rückt nach einem starken zweiten Quartal ebenfalls in den Fokus. Der Medizintechnikkonzern verdreifachte im ersten Halbjahr seinen operativen Gewinn und erhöhte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Eine verbesserte Marge sowie ein positiver Einmaleffekt stützten die Geschäftsentwicklung.

Evotec bleibt nach der Veröffentlichung vorläufiger Halbjahreszahlen stark schwankungsanfällig. Der Wirkstoffentwickler senkte wegen erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöse seine Jahresziele deutlich. Die widersprüchlichen Kursanzeigen verschiedener Handelsplätze erfordern dabei eine klare Trennung nach Börsenplatz und Zeitstempel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UN52Y6 3,74 24642,063982 Punkte 66 Open End DAX Bear UN9M57 4,99 25446,657334 Punkte 49,99 Open End DAX Bull UN9FVK 3,61 24628,894153 Punkte 67,2 Open End DAX Bear UG31HP 15,41 26477,033423 Punkte 16,73 Open End DAX Bear UR0QMZ 3,28 25227,238525 Punkte 92,17 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.07.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deustche Börse AG Call UN5ZA0 0,51 290,00 EUR 11,94 16.12.2026 DAX Call UG7GJC 3,14 26000,00 Punkte 24,69 18.09.2026 Nvidia Corp. Call UG1X0P 1,63 220,00 USD 5,21 16.12.2026 Rheinmetall AG Put UG6D02 0,89 900,00 EUR -3,7 16.12.2026 Rheinmetall AG Put UN7EZ5 1,95 25000,00 Punkte 67,15 17.07.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.07.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UN602C 2,33 24113,198032 Punkte 25 Open End DAX Long UN699P 3,10 23976,202953 Punkte 22 Open End Micron Technology, Inc. Long UR0ST3 13,34 702,923538 USD 4 Open End DAX Long UG6LYS 6,65 12559,946397 Punkte 2 Open End Nvidia Corp. Long HD58PG 1,88 162,865509 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.07.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.