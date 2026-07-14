Börsenstart mit Gegenwind - Öl und Inflation bestimmen den Handel

Der DAX startet leichter in den Handel, während der Euro Stoxx 50 ebenfalls geringfügig nachgibt. Die vorbörslichen US Indikationen zeigen ein gemischtes Bild: Der Dow Jones tendiert schwächer, der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 legen zu. In Asien schloss der Nikkei 225 fester.
Makroökonomischer Überblick
Am Nachmittag konzentrieren sich die Märkte auf die US-Verbraucherpreise für Juni. Die Veröffentlichung ist für 14.30 Uhr angesetzt und dürfte die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank prägen. Bereits um 14.15 Uhr liefert der wöchentliche ADP Beschäftigungsindikator zusätzliche Hinweise auf die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt. In Deutschland wurden am Morgen die Großhandelspreise veröffentlicht.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten gehört Traton zu den Gewinnern. Die Aktie legt im frühen Handel zu, nachdem der Nutzfahrzeugkonzern für das zweite Quartal einen höher als erwarteten operativen Gewinn gemeldet hatte. Zum Ergebnisanstieg trug allerdings auch ein positiver Sondereffekt aus Zollforderungen in den USA bei.
Drägerwerk rückt nach einem starken zweiten Quartal ebenfalls in den Fokus. Der Medizintechnikkonzern verdreifachte im ersten Halbjahr seinen operativen Gewinn und erhöhte seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Eine verbesserte Marge sowie ein positiver Einmaleffekt stützten die Geschäftsentwicklung.
Evotec bleibt nach der Veröffentlichung vorläufiger Halbjahreszahlen stark schwankungsanfällig. Der Wirkstoffentwickler senkte wegen erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöse seine Jahresziele deutlich. Die widersprüchlichen Kursanzeigen verschiedener Handelsplätze erfordern dabei eine klare Trennung nach Börsenplatz und Zeitstempel.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN52Y6
|3,74
|24642,063982 Punkte
|66
|Open End
|DAX
|Bear
|UN9M57
|4,99
|25446,657334 Punkte
|49,99
|Open End
|DAX
|Bull
|UN9FVK
|3,61
|24628,894153 Punkte
|67,2
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31HP
|15,41
|26477,033423 Punkte
|16,73
|Open End
|DAX
|Bear
|UR0QMZ
|3,28
|25227,238525 Punkte
|92,17
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.07.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deustche Börse AG
|Call
|UN5ZA0
|0,51
|290,00 EUR
|11,94
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GJC
|3,14
|26000,00 Punkte
|24,69
|18.09.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0P
|1,63
|220,00 USD
|5,21
|16.12.2026
|Rheinmetall AG
|Put
|UG6D02
|0,89
|900,00 EUR
|-3,7
|16.12.2026
|Rheinmetall AG
|Put
|UN7EZ5
|1,95
|25000,00 Punkte
|67,15
|17.07.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.07.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN602C
|2,33
|24113,198032 Punkte
|25
|Open End
|DAX
|Long
|UN699P
|3,10
|23976,202953 Punkte
|22
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UR0ST3
|13,34
|702,923538 USD
|4
|Open End
|DAX
|Long
|UG6LYS
|6,65
|12559,946397 Punkte
|2
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|HD58PG
|1,88
|162,865509 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.07.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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