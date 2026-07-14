Anthropic schneidet Claude Artifacts besser auf Teams zu. Dashboards lassen sich jetzt gemeinsam bearbeiten. Die Erstellung funktioniert jetzt sogar via Slack. Mit Artifacts erstellt Claude nicht nur Antworten im Chat, sondern eigenständige Dashboards, Prototypen, Websites oder Dokumente, die dauerhaft erhalten bleiben. Teams können sie jetzt gemeinsam bearbeiten, per Link teilen und direkt über Claude Tag aus Slack-Unterhaltungen heraus erstellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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