Kiel (ots) -Wenn im Sommer an zahlreichen Orten die Karl-May-Festspiele beginnen, ziehen Pferde, Stunts und große Kulissen wieder Tausende Besucher auf die Freilichtbühnen. Eine neue Tournee greift die Abenteuerwelt Karl Mays nun in einer anderen Form auf: Bei "Old Shatterhand unter Kojoten" entsteht der Wilde Westen nicht vor einer Naturkulisse, sondern als Live-Hörspiel vor den Augen und in den Köpfen des Publikums.In der kommenden Spielzeit geht die Produktion in 30 deutschen Städten auf Tournee. Hardy Krüger Jr. übernimmt die Rolle des Old Shatterhand. Luna Schweiger ist als Emily Milton zu hören und zu sehen, Volker Zack spielt Luke O'Hara. Zum weiteren Ensemble gehört Jean-Marc Birkholz als Joe Stewart, vielen Karl-May-Fans als Winnetou von den Karl-May-Festspielen in Elspe bekannt. Gemeinsam mit weiteren Darstellern bringen sie eine frei nach Motiven Karl Mays entwickelte Geschichte auf die Bühne.Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die sichtbare Entstehung des Hörspiels. Stimmen, Musik und Geräusche werden während der Aufführung live erzeugt. Je nach Tourneetermin lassen die Geräuschemacher Axel Senn oder Patrick L. Schmitz mit verschiedenen Gegenständen unter anderem Hufschläge, knirschenden Sand, Schüsse und eine fahrende Postkutsche hörbar werden. Das Publikum erlebt damit nicht nur die Geschichte, sondern zugleich ihre akustische Produktion.Die Bühne wird dabei zu einer Art offenem Tonstudio. Die Schauspieler stehen an Mikrofonen, übernehmen mehrere Erzählebenen und unterstützen das Geschehen durch Mimik, Gestik und Kostüme. Anders als bei einem klassischen Hörspiel bleibt die Herstellung der Klangwelt nicht verborgen. Sie wird Teil der Aufführung.Die Regie übernimmt Klaus Krückemeyer, der zugleich Co-Autor der Produktion ist."Old Shatterhand unter Kojoten" erzählt von einer Bande, die im Llano Estacado Angst und Schrecken verbreitet. Nachdem Old Shatterhand und Sam Hawkens auf eine überfallene Postkutsche gestoßen sind, nehmen sie die Verfolgung auf. Im Verlauf der Geschichte werden aus den Jägern selbst Gejagte.Die Produktion knüpft an die bis heute lebendige Karl-May-Tradition an, setzt jedoch weniger auf eine möglichst wirklichkeitsgetreue Darstellung des Wilden Westens als auf die Vorstellungskraft des Publikums. Während die großen Freilichtbühnen Landschaften, Reiter und Actionszenen sichtbar machen, entsteht dieses Abenteuer aus Sprache, Schauspiel und handgemachten Geräuschen.Produziert wird das Live-Hörspiel vom RadioLiveTheater. Veranstalter der Tournee ist Highlight Concerts. Die Aufführungen finden in der kommenden Spielzeit in insgesamt 30 Städten in Deutschland statt.PresseinformationenTitel: Old Shatterhand unter KojotenFormat: Live-Hörspiel nach Motiven von Karl MayBesetzung: Hardy Krüger Jr., Luna Schweiger, Volker Zack sowie EnsembleGeräuschemacher: Axel Senn / Patrick L. SchmitzTournee: 30 Städte in DeutschlandÜber Highlight ConcertsHighlight Concerts ist ein international tätiger Konzert- und Tourneeveranstalter mit Sitz in Kiel. Das Unternehmen realisiert Konzerte, Shows, Musicals, Theater- und Ballettproduktionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien. Das Repertoire reicht von klassischer Musik und Filmkonzerten über musikalische Showformate bis hin zu Musical, Tanz und Theater. Jährlich erreichen die Produktionen hunderttausende Besucherinnen und Besucher.Weitere Informationen unter: www.highlight-concerts.comPressekontakt:Highlight-Concerts GmbHMitzi Trevino DreselTel.: 0431 23 95 22 12Mail:presse@highlight-concerts.com www.highlight-concerts.comHolstenbrücke 8-1024103 KielOriginal-Content von: Highlight-Concerts GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183025/6314129