Bei BYD zeigt sich derzeit ein zweigeteiltes Bild. Während das Geschäft in China weiter schwächelt, wächst der Konzern außerhalb des Heimatmarktes mit hohem Tempo. Besonders die Exporte und der Ausbau der Produktion in Europa werden für die weitere Entwicklung immer wichtiger. Exporte gleichen die Schwäche in China aus BYD hat im Juni den zweiten Monat in Folge wieder mehr Fahrzeuge verkauft als ein Jahr zuvor. Ausschlaggebend war jedoch nicht der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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