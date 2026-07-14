Cardano Kurs bei 0,165 Dollar: Wale kaufen massiv, doch warum bewegt sich der Preis nicht?

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ADA verliert seit Januar 2026 rund 68 Prozent und steckt Mitte Juli bei 0,165 Dollar fest, während Wal-Wallets weiter zukaufen, als wüssten sie etwas, das der Markt noch nicht sieht. Der Token notiert 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar aus dem September 2021 und gehört zu den schwächsten Altcoins dieses Zyklus. Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38,13 Prozent, ein Zeichen gezielter Akkumulation durch Großanleger. Gleichzeitig fielen die täglichen Transaktionen auf 17.400, ein 45-Tage-Tief. Der van Rossem Hard Fork bringt Plutus-Verbesserungen und neue kryptografische Funktionen auf das Netzwerk. Das Leios-Upgrade startete am 23. Juni sein Testnetz und verspricht 60-fachen Durchsatzgewinn. Am 9. August öffnet das SEC-Prüffenster für einen möglichen Cardano-Spot-ETF. Der Cardano Kurs bewegt sich zwischen Erholung und der Frage, ob diese Katalysatoren den Boden anheben. Dieser Artikel zeigt, was die Wale sehen und wo sich eine andere Dynamik bildet.

Cardano Kurs zwischen Wal-Akkumulation und schwacher Netzwerkaktivität

ADA handelt am 13. Juli bei rund 0,165 Dollar nach Daten von CoinGecko und liegt 94 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Die Marktkapitalisierung steht bei rund 6 Milliarden Dollar, und der Token hält Platz 14 unter allen Kryptowährungen weltweit. Wal-Wallets im Bereich von 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil von 37,66 auf 38,13 Prozent, ein klares Signal gezielter Akkumulation. Gleichzeitig fielen die täglichen Transaktionen auf nur 17.400, ein 45-Tage-Tief, das die Divergenz zwischen Wal-Verhalten und Netzwerkaktivität deutlich macht. Diese Divergenz trat in früheren Zyklen vor jeder großen ADA-Erholung auf. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und signalisiert extreme Angst am gesamten Kryptomarkt.

Der van Rossem Hard Fork zielt auf Plutus-Verbesserungen, neue kryptografische Funktionen und bessere Performance, ohne bestehende Verträge zu brechen. Das Leios-Upgrade startete am 23. Juni seinen öffentlichen Testnet-Betrieb und soll den Durchsatz um das 60-Fache steigern, was Cardano mit den schnellsten Blockchains konkurrieren ließe. Am 7. Juli nahm Clearstream ADA in ihr reguliertes digitales Depot auf und öffnete institutionellen Anlegern den regulierten Zugang. Die native Stablecoin-Versorgung auf Cardano wuchs um 20 Prozent auf knapp 46 Millionen Dollar in einer Woche. Am 9. August öffnet das SEC-Prüffenster für einen Spot-ETF, und Grayscale hat den GADA-Fonds bei der Behörde eingereicht.

Changelly prognostiziert für den Cardano Kurs im Juli eine Spanne von 0,154 bis 0,172 Dollar mit einem Jahresdurchschnitt von 0,172 Dollar. CoinCodex platziert ADA zwischen 0,17 und 0,24 Dollar für 2026, mit 0,45 Dollar im besten Fall bei einer ETF-Genehmigung. Selbst im bullischsten Fall liegt der Kurs weit unter dem Allzeithoch, und eine Verdopplung braucht Monate und mehrere positive Katalysatoren. EMURGO hat nach dem SecondFi-Hack das Pentad-Gremium verlassen und belastet die Governance-Stimmung. Begrenzte Renditen bei hoher Marktkapitalisierung treiben Kapital auf Einstiege, bei denen ein Listing die Bewertung erstmals definiert, und genau diese Dynamik prägt den Cardano Kurs heute.

Pepeto: Warum erfahrene Wallets vor dem Listing positionieren

Die enge Preisspanne zwischen 0,15 und 0,25 Dollar eröffnet die Suche nach Alternativen, deren Bewertung ein einzelnes Ereignis erstmals bestimmt. Im Vorverkaufssegment hat sich ein Projekt etabliert, das eine andere Rechnung aufmacht als das, was der Cardano Kurs bieten kann. Große Krypto-Wallets positionieren sich schnell bei Pepeto und bauen ihre Anteile systematisch aus. Während ein bestätigtes Binance-Listing näher rückt, sichern sich erfahrene Anleger und Großkäufer ihre Positionen, bevor der Presale dauerhaft schließt.

Kapital in diesem Umfang spiegelt langfristige Überzeugung, und Pepeto taucht in jeder Debatte darüber auf, wo die interessantesten Einstiege dieses Zyklus liegen. Wenn Wallets dieser Größe vor einem Börsendebüt handeln, endet das Muster selten ohne Wirkung, und das Gewicht des Kapitals deutet auf eine bedeutende Bewegung hin. Das Interesse beschränkt sich jedoch nicht auf Institutionelle. Auch Privatanleger steigen entschlossen ein und halten Pepeto zu 0,000000188 Dollar, bevor dieser Zugang verschwindet.

Kapital folgt Kapital, und jede neue Runde füllt den Presale schneller als die vorherige, während der Listing-Preis unbekannt bleibt. Die steigende Nachfrage schafft die Voraussetzungen für eine deutliche Bewegung zum Börsenstart. Hinter dem Token betreibt die Pepeto-Plattform eine Cross-Chain-Bridge ohne Kosten und einen Risk Scorer, der Verträge prüft, bevor Kapital einfließt, sodass die Einlagen auf einer geprüften Grundlage stehen.

Ein ehemaliger Binance-Experte im Team leitet den Aufbau der gesamten Infrastruktur und bringt Erfahrung aus dem Börsenumfeld mit. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start einer unabhängigen Prüfung unterzogen und jeden Smart Contract als sicher verifiziert, damit jeder eingehende Dollar geschützt ist. Sobald der Handel beginnt, endet der Presale-Zugang dauerhaft, und die Nachfrage könnte die Bewertung anheben, wie die offizielle Pepeto-Website zeigt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar während extremer Marktangst sagen alles über die Überzeugung hinter diesem Projekt.

Fazit: Was der Cardano Kurs zeigt und wo die Überzeugung fließt

Während der Cardano Kurs ADA zwischen 0,15 und 0,24 Dollar einschließt, zieht der Pepeto-Presale Kapital an, das auf etwas Größeres hindeutet. ADA-Wale akkumulieren, doch die Rendite von 0,165 Dollar kann nicht mit dem mithalten, was ein Einstieg vor einem Binance-Listing bieten kann. Der originale Pepe-Coin erreichte ohne Produkte 11 Milliarden Dollar, und mehr Werkzeuge hinter Pepeto schaffen eine stärkere Grundlage als jeder Vorgänger. Der Presale bietet Positionierung vor dem Börsenstart, während der Cardano Kurs eine langsame Erholung bietet, die in Jahren gemessen wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Kapital, das bestätigt, was der ADA-Chart allein nicht liefern kann, und das Fenster schließt sich mit dem Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was zeigt der Cardano Kurs für den Rest von 2026?

Changelly prognostiziert eine Spanne von 0,154 bis 0,172 Dollar für Juli, und CoinCodex sieht ADA zwischen 0,17 und 0,24 Dollar für das Gesamtjahr. Das SEC-Prüffenster für einen Spot-ETF öffnet am 9. August und könnte die Dynamik für den gesamten Altcoin-Markt verändern.

Warum wählen Wallets gerade Pepeto statt ADA?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während ADA 94 Prozent unter dem Allzeithoch steht und Anleger nach Alternativen suchen. Ein Binance-Listing rückt näher, und ein ehemaliger Börsenexperte leitet den Aufbau der Plattform. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.