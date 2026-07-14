LAIQON AG setzt ihren Wachstumskurs fort und hat im ersten Halbjahr 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 11,0 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 57 Prozent beziehungsweise 4 Milliarden Euro. Auch gegenüber dem Jahresende 2025 legte das verwaltete Vermögen organisch um rund 1 Milliarde Euro beziehungsweise zehn Prozent zu. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich neben dem klassischen Asset Management inzwischen auch das Digitalgeschäft zu einem bedeutenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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