Ablösung der bisherigen Mirth-Umgebung schafft mehr Sicherheit, Hochverfügbarkeit und Zukunftsfähigkeit

InterSystems liefert mit InterSystems Health Connect die technologische Grundlage für die Modernisierung der zentralen Integrations- und Kommunikationsplattform von DR. FONTHEIM. Im Rahmen der Erneuerung seiner IT-Infrastruktur ersetzt das Unternehmen seine bisherige Mirth-Connect-Umgebung durch InterSystems Health Connect. Die Implementierung und Betreuung übernimmt SVA System Vertrieb Alexander GmbH.

Ziel des Projekts ist es, die bestehende Integrationslandschaft technologisch zukunftssicher aufzustellen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Sicherheitsanforderungen, Ausfallsicherheit und die Unterstützung moderner Standards wie FHIR.

"Im Zuge der Erneuerung unserer IT-Infrastruktur war uns wichtig, eine Lösung zu finden, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch im Alltag für unsere Mitarbeitenden praktikabel ist", sagt Jörg Rösch, IT-Leiter bei DR. FONTHEIM. "Mit InterSystems Health Connect gewinnen wir deutlich an Transparenz, Sicherheit und Verfügbarkeit. Gleichzeitig schaffen wir eine stabile Grundlage für zukünftige Digitalisierungsprojekte."

Mit der Einführung von InterSystems Health Connect schafft DR. FONTHEIM die Voraussetzungen, um weitere Digitalisierungs- und Interoperabilitätsprojekte auf einer modernisierten Infrastruktur umzusetzen. Perspektivisch soll die Plattform dazu beitragen, neue Systeme einfacher anzubinden und technologische Weiterentwicklungen flexibler zu unterstützen.

"Ein solides digitales Rückgrat ist die Grundvoraussetzung für jede nachhaltige Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen", sagt Mathias Schill, Sales Manager bei InterSystems. "Mit InterSystems Health Connect schaffen Organisationen eine standardbasierte Integrationsplattform, die bestehende Anforderungen zuverlässig unterstützt und zugleich Raum für künftige Entwicklungen bietet."

Mehr Verfügbarkeit und weniger Betriebsaufwand

Ausgangspunkt des Projekts ist die strategische Neuorganisation der IT-Landschaft. Die Entscheidung für InterSystems Health Connect fällt vor allem aufgrund der guten Bedienbarkeit, der besseren Transparenz bei Nachrichtenflüssen und der Unterstützung moderner Interoperabilitätsstandards wie FHIR.

Ein zentrales Ziel ist es zudem, den laufenden Betrieb robuster aufzustellen. Mit InterSystems Health Connect setzt DR. FONTHEIM künftig auf eine Plattform, die Hochverfügbarkeit und Mirroring bereits im Produkt unterstützt. So sollen Ausfälle minimiert und die Business Continuity im laufenden Betrieb besser abgesichert werden.

Auch im Tagesgeschäft erwartet das Unternehmen spürbare Entlastung: In der bisherigen Umgebung waren Updates regelmäßig mit Ausfallzeiten verbunden. Anschließend wurden interne IT-Ressourcen durch manuelle Nacharbeiten gebunden. Künftig sind Wartung, Betrieb und Fehleranalyse deutlich effizienter möglich.

"Für DR. FONTHEIM stand nicht nur die Ablösung einer bestehenden Lösung im Vordergrund, sondern der Aufbau einer langfristig tragfähigen Integrationsstrategie", sagt Dr. Novaf Oezguen, Project Manager bei SVA System Vertrieb Alexander GmbH. "Gemeinsam mit DR. FONTHEIM und InterSystems konnten wir eine Plattform implementieren, die Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit in einem regulierten Umfeld zusammenbringt."

Über InterSystems

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologie, liefert eine einheitliche Grundlage für Anwendungen der nächsten Generation für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Supply Chain in mehr als 80 Ländern. Unsere Cloud-First-Datenplattformen lösen Interoperabilitäts-, Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsprobleme für große Organisationen weltweit. Damit ermöglichen wir es, das volle Potenzial von Daten zu erschließen und Anwender zu befähigen, Daten auf innovative Weise zu nutzen. Das 1978 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden und Partnern auf der ganzen Welt einen mehrfach ausgezeichneten 24×7-Support, der höchste Qualitätsstandards erfüllt. InterSystems befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Boston, USA. Das Unternehmen verfügt über 39 Niederlassungen weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte InterSystems.de.

Über DR. FONTHEIM

Die DR. FONTHEIM GmbH Co. KG wurde 1882 gegründet und ist seit sechs Generationen ein unverzichtbarer Bestandteil der psychiatrischen Versorgung, regional und überregional. Sie umfasst eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, ein Psychiatrisches Pflegeheim und die Eingliederungshilfe.

Mit 280 stationären Behandlungsplätzen im klinischen und 65 Plätzen im tagesklinischen Bereich, 179 stationären Wohnplätzen in der Eingliederungshilfe und den 6 Wohnbereichen in dem psychiatrischen Pflegeheim bietet DR. FONTHEIM eine erstklassige und maßgeschneiderte Versorgung für die Patienten, Bewohner und Klienten. Die drei Tageskliniken in Salzgitter-Bad, Salzgitter-Thiede und Goslar, die Tagesstätten in Salzgitter-Lebenstedt, Wolfenbüttel, Goslar, Lengede-Broistedt und zukünftig Bad Harzburg sowie vielfältige ambulante Angebote komplettieren das Portfolio.

Weitere Informationen unter www.fontheim.de.

Über SVA

Die SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist ein führender deutscher Systemintegrator mit Hauptsitz in Wiesbaden und mehr als 3.800 Mitarbeitenden an 29 Standorten in Deutschland. Wir verknüpfen hochwertige Produkte mit Projekt-Know-how und Flexibilität zu optimalen Lösungen. Branchenunabhängige Kernthemen sind Datacenter inklusive Storage, Server, Networks und Virtualisierungstechnologien -, Business Continuity, Digital Process Solutions und SAP. Unsere Experten verbinden außerdem mehr als 25 Jahre an IT-Infrastruktur-Erfahrung mit Know-how für moderne Anforderungen wie Cloud, Cyber Security, Big Data AI, Modern Workplace sowie Agile IT Software Development. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sva.de.

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