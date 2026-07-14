Osnabrück (ots) -Terre des Hommes stellt die Bilanz 2025 vor. Die Arbeit der internationalen Kinderrechtsorganisation geht weiter, allerdings mit weniger Mitteln und unter verschärften Bedingungen in zahlreichen Ländern."Mehr Konflikte und Krisen in der Welt, mehr Kinder und Jugendliche, die dringend Unterstützung brauchen - und zugleich immer weniger Geld für die Projektarbeit: So lässt sich das Rahmenumfeld der entwicklungspolitischen und humanitären Arbeit im Jahr 2025 zusammenfassen", resümiert Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes Deutschland.Zwar erzielte die Kinderrechtsorganisation mit 27.653.319 Euro das drittbeste Spendenergebnis ihrer Geschichte; im Vergleich zum Vorjahr (2024: 30.891.222 Euro) gingen die Spenden jedoch zurück. Parallel dazu sanken die Kofinanzierungen aus öffentlichen Mitteln auf 17.633.047 Euro (2024: 19.453.218 Euro).Diese Entwicklung ist kein Einzelfall: Der Etat des Bundes für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe wurde seit 2022 um rund ein Drittel gekürzt. Auch die privaten Spenden in Deutschland sind rückläufig und erreichten 2025 den niedrigsten Stand seit 2013 - insbesondere für Projekte im Ausland (minus 10 Prozent)."Heute wächst jedes fünfte Kind in Kriegs- oder Krisengebieten auf, das sind 520 Millionen Kinder weltweit", so Hofert. "Gleichzeitig hat der im letzten Jahr tatsächlich eingetretene Kahlschlag der Entwicklungsgelder der USA und anderer Geber viele humanitäre Organisationen gezwungen, ihre Hilfe zurückzufahren."Trotz dieser Entwicklung konnte Terre des Hommes die Unterstützung seiner Partnerorganisationen bislang aufrechterhalten: 396 Projekte in 47 Ländern wurden 2025 gefördert. Schwerpunkte lagen in Südasien (95 Projekte), Lateinamerika (93), Afrika (80), Südostasien (57), Europa (49) sowie im Nahen Osten und Nordafrika (22). Im Fokus standen insbesondere Bildung und Ausbildung, Unterstützung für Kinder auf der Flucht sowie das Recht auf eine gesunde Umwelt."Als Organisation stemmen wir uns den Negativtrends in der Entwicklungsfinanzierung bisher erfolgreich entgegen", betont Hofert. "Aber die Realität ist: Der Bedarf wächst schneller als unsere Möglichkeiten."Terre des Hommes fordert deshalb eine klare politische Kurskorrektur: Die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe müssen durch mehrjährige Finanzierungen abgesichert werden. Gerade in einer Zeit wachsender globaler Krisen dürfe internationale Verantwortung nicht weiter zurückgefahren werden."Wir müssten gerade jetzt deutlich mehr tun und dafür braucht es neben privaten Spenden verlässliche und ausreichende öffentliche Mittel. Das Wohl von Kindern darf nicht zur Verfügungsmasse kurzfristiger Haushaltspolitik werden", so Hofert.Der Terre des Hommes-Jahresbericht 2025 ist abrufbar unter: www.tdh.de/jahresberichtTerre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes, www.tdh.de--------------------------Kontakt:Esther YungsungLisa RüdenTel. 030 166385368 oder 0171 6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6314187