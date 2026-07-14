Mannheim (ots) -Die Rentenkommission empfiehlt eine grundlegende Reform der Altersvorsorge: Erstmals sollen auch Selbstständige Teil des neuen Rentensystems mit Kapitalmarkt-Komponente werden. Neue Unternehmer werden verpflichtet, aber viele bestehende Unternehmer werden vor die Wahl gestellt: In die neue gesetzliche Rente einsteigen oder weiter privat vorsorgen? Wo liegt der Break-even?Für Selbstständige geht es um eine der wichtigsten finanziellen Weichenstellungen der nächsten Jahrzehnte. Die Frage ist nicht, ob man vorsorgt, sondern welches System langfristig die bessere Rendite und Flexibilität bietet. Dieser Beitrag ordnet ein, für welche Selbstständigen sich der Einstieg lohnen könnte, wer besser privat vorsorgt und welche Fallstricke Unternehmer jetzt kennen sollten.Eine pauschale Antwort gibt es nichtOb sich der Einstieg in das neue Rentensystem lohnt, lässt sich nicht allgemein beantworten. Entscheidend sind unter anderem Einkommen, Gesundheitszustand, Liquiditätsbedarf und die Bereitschaft, sich selbst um die Geldanlage zu kümmern. Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren entscheidet darüber, welche Form der Altersvorsorge langfristig die bessere Wahl ist.Für sicherheitsorientierte Selbstständige mit mittlerem Einkommen kann die gesetzliche Rentenversicherung eine solide Basis darstellen. Sie bietet eine lebenslange Rentenzahlung und umfasst außerdem Leistungen wie den Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenschutz. Ein weiterer Vorteil: Anders als viele private Vorsorgelösungen setzt sie keine Gesundheitsprüfung voraus. Auch Gründer könnten profitieren, denn die geplante dreijährige Karenzzeit mit reduziertem Beitrag soll die Liquidität in der Aufbauphase schonen.Anders fällt die Bewertung häufig bei Unternehmern mit hohen Gewinnen oder starkem Wachstum aus. Wer regelmäßig Kapital im eigenen Unternehmen benötigt oder seine Geldanlage eigenständig steuern möchte, fährt mit privaten Vorsorgelösungen oft besser. Flexible Sparraten, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und die langfristigen Renditechancen breit gestreuter ETF-Anlagen sprechen vor allem für finanzielle Spielräume und einen langen Anlagehorizont.Viele Experten plädieren deshalb dafür, bestehenden Selbstständigen weiterhin ein Opt-out zu ermöglichen. Denn je nach Lebens- und Unternehmenssituation kann sowohl die gesetzliche als auch die private Vorsorge die sinnvollere Lösung sein.Der Break-even hängt von mehreren Faktoren abGerade weil beide Systeme unterschiedliche Stärken haben, lässt sich auch kein allgemeingültiger Break-even bestimmen. Ob sich die gesetzliche oder die private Vorsorge langfristig stärker auszahlt, hängt von mehreren Einflussgrößen ab.Eine wichtige Rolle spielt zunächst die Beitragsbelastung. Selbstständige tragen ihre Rentenbeiträge vollständig allein, während Arbeitnehmer vom Arbeitgeberzuschuss profitieren. Ebenso beeinflusst die Lebenserwartung die Wirtschaftlichkeit des Systems. Wer ein sehr hohes Alter erreicht, profitiert tendenziell stärker von der lebenslangen Rentenzahlung. Stirbt ein Versicherter dagegen früh, verbleibt ein Großteil der Beiträge im Solidarsystem.Darüber hinaus verändert auch die Einkommenshöhe die Rechnung. Während die gesetzliche Rentenversicherung bei moderaten Einkommen eine verlässliche Grundabsicherung bieten kann, gewinnen private Vorsorgelösungen mit steigendem Einkommen häufig an Attraktivität.Unterschiede zeigen sich vor allem bei Flexibilität und RenditechancenDie Entscheidung hängt jedoch nicht allein von der späteren Rendite ab. Ebenso wichtig ist die Frage, wie flexibel das jeweilige System während des Erwerbslebens ist.Das gesetzliche Rentensystem bleibt überwiegend umlagefinanziert und wird lediglich um eine Kapitalmarkt-Komponente ergänzt. Private ETF-basierte Vorsorgelösungen partizipieren dagegen unmittelbar an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte und bieten langfristig höhere Renditechancen - allerdings auch ohne Garantie.Auch bei der Flexibilität unterscheiden sich die Modelle. Während die gesetzliche Rentenversicherung nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet, lassen sich Beiträge bei privaten Lösungen häufig an die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens anpassen. Darüber hinaus bestehen - je nach Produkt - größere Spielräume bei der Vererbung und der steuerlichen Gestaltung. Sowohl die gesetzliche Rentenversicherung als auch die Basisrente bieten zudem einen hohen Pfändungs- und Insolvenzschutz.Nicht vorschnell für ein System entscheidenGerade deshalb sollten Selbstständige die Entscheidung nicht ausschließlich unter Renditegesichtspunkten treffen. Ebenso wenig empfiehlt sich ein konsequentes Entweder-oder-Denken.In vielen Fällen kann eine Kombination verschiedener Vorsorgebausteine sinnvoll sein. Eine gesetzliche Rentenversicherung oder Basisrente kann die Grundabsicherung übernehmen, während ein ETF-Depot den langfristigen Vermögensaufbau ergänzt. Auf diese Weise lassen sich Sicherheit und Flexibilität miteinander verbinden.FazitDie geplante Reform erweitert die Möglichkeiten der Altersvorsorge für Selbstständige, macht die Entscheidung aber nicht einfacher. Ob sich der Einstieg in das neue Rentensystem lohnt, hängt letztlich von der individuellen Situation ab. Während sicherheitsorientierte Unternehmer häufig von der gesetzlichen Absicherung profitieren können, sprechen für wachstumsstarke Unternehmen und Gutverdiener oft die größeren Freiheiten privater Vorsorgelösungen. Umso wichtiger ist es, die eigenen Ziele und den Kapitalbedarf realistisch einzuschätzen, bevor eine langfristige Entscheidung getroffen wird.Über Tobias Vetter:Tobias Vetter ist Finanzberater und Geschäftsführer der Vetter Group. Er unterstützt Selbstständige, Unternehmer und GmbH-Geschäftsführer dabei, ihre Steuerlast legal zu minimieren und ihre Finanzen strategisch zu strukturieren. Mit einem ganzheitlichen Ansatz verbindet er Vertragsgestaltung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu einer durchdachten Steuerstrategie. Sein Credo: "Steuern sparen ist kein Trick - es ist eine Frage der Struktur." Weitere Informationen unter www.vetter-consulting.dePressekontakt:Vetter Consulting GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Tobias VetterE-Mail: info@vetter-consulting.deWebsite: https://www.vetter-consulting.de/Original-Content von: Vetter Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178407/6314185