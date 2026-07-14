EQS-News: GBC AG
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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 29. September 2026 findet der 5. Zürcher Investorentag im traditionsreichen Hotel Schweizerhof Zürich (Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich) statt.
Die Veranstaltung bietet einen intensiven Austausch im Rahmen exklusiver Einzelgespräche mit ausgewählten börsennotierten Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Segment.
Die One-on-One-Meetings starten ab 9:00 Uhr und dauern jeweils maximal 45 Minuten, um ausreichend Raum für individuelle Fragen und fundierte Gespräche zu bieten.
Diese Unternehmen sind in Zürich vertreten:
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie ab sofort auf unserer Website: ?? https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/
Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich willkommen zu heißen!
14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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