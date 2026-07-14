© Foto: Altaf Qadri - APTrump will Gebühren für die Straße von Hormus, Iran kontert öffentlich und beansprucht selbst die Wächterrolle. Der Machtkampf treibt Brent auf den höchsten Stand seit vier Wochen. Die Ölpreise steigen am Dienstag weiter, weil der Konflikt um die Straße von Hormus eine neue Stufe erreicht. Brent verteuerte sich auf mehr als 86 US-Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit rund vier Wochen. US-Rohöl der Sorte WTI stieg auf über 80 US-Dollar. Schon am Montag hatte Brent um 9,6 Prozent zugelegt - der stärkste Tagesgewinn seit Mai 2020. Der Markt reagiert nicht mehr nur auf alte Kriegsangst, sondern auf die Frage, wer die wichtigste Ölroute der Welt kontrolliert. Auslöser ist die …
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