Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 14.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.470 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen stabilisieren und erholen. Diese Erholung hat bis zum Mittag angehalten. Die Entlastungsbewegung lief knapp über die 29.600 Punkte-Marke aus. Nachfolgend stellte sich zunächst moderate Schwäche ein. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich die Vola. Die Rücksetzer wurden zunächst zurückgekauft, am Abend setzten sich die Bären durch und drücken den Index in Richtung der 29.300 Punkte. Der Index ging knapp unter dieser Durchschnittslinie aus dem Tageshandel.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch , da der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

, da der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Die Zone um SMA20 und SMA50 entscheidet über die weitere Richtung. Erst oberhalb dieser Marken würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Erst oberhalb dieser Marken würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Unterhalb von 29.300 Punkten könnten die Unterstützungen bei 29.125 sowie anschließend 28.715 Punkten in den Fokus rücken.

Die Nasdaq 100 Prognose für Dienstag, den 14.07.2026, bleibt trotz einer zwischenzeitlichen Erholung vorsichtig. Nachdem sich der Index am Montagvormittag zunächst stabilisieren konnte, fehlte oberhalb von 29.600 Punkten die Dynamik für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mit Beginn des US-Handels nahm die Volatilität deutlich zu. Während erste Rücksetzer zunächst gekauft wurden, übernahmen am Abend die Verkäufer die Kontrolle und drückten den Nasdaq 100 wieder in Richtung der Marke von 29.300 Punkten.

Der Handelstag endete damit erneut unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild weiter belastet.

Kennzahl 13.07. 10.07. Tageshoch 29.617 29.884 Tagestief 29.280 29.488 Tagesschluss 29.287 29.877 Handelsspanne 401 Punkte 396 Punkte

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