DAX Prognose für Dienstag, 14.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.863 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich bereits vorbörslich erholen und setzte die Aufwärtsbewegung mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter fort. Die Bullen haben den DAX im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 25.100 Punkte schieben können. Es ging bis zum Abend in einer engen Box seitwärts. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab. DAX ging bei 25.023 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX Aktuell kämpft weiterhin um die wichtige Marke von 25.000 Punkten und bewegt sich zwischen SMA20 und SMA200

kämpft weiterhin um die wichtige Marke von 25.000 Punkten und bewegt sich zwischen SMA20 und SMA200 Die DAX Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange der Index die Widerstände im Bereich von 25.020 bis 25.050 Punkten nicht nachhaltig überwindet

bleibt kurzfristig bärisch, solange der Index die Widerstände im Bereich von 25.020 bis 25.050 Punkten nicht nachhaltig überwindet Oberhalb von 25.170 Punkten würde sich das Chartbild deutlich verbessern, während unterhalb von 24.980 Punkten wieder verstärkter Verkaufsdruck droht

Der DAX startete am Montag bei 24.863 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich bereits vor Xetra deutlich erholen. Mit Handelsbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wodurch der deutsche Leitindex zeitweise über die Marke von 25.100 Punkten anstieg. Im weiteren Tagesverlauf dominierte jedoch eine enge Seitwärtsbewegung, ehe nachbörslich wieder leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Handel endete bei 25.023 Punkten.

Auch im frühen Dienstagshandel setzte sich die nachbörsliche Schwäche zunächst fort. Damit rückt für die heutige DAX Prognose erneut die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten in den Mittelpunkt.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zum Xetra-Schluss am 13.07.2026 schlossen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Titel Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner

BASF: +3,66%

Brenntag: +3,58%

Deutsche Börse: +2,73%

Größte Verlierer

MTU: -2,85%

Infineon: -2,74%

Rheinmetall: -2,60%

DAX Prognose: Rückblick auf den Handelstag

Kennzahl 13.07. 10.07. Tageshoch 25.170 25.213 Tagestief 24.863 24.939 Xetra-Schluss 25.144 25.067 Tagesschluss 25.023 25.124 Handelsspanne 307 Punkte 274 Punkte

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