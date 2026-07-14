Hamburg (ots) -Mehr Sichtbarkeit für Ihren Content in Suchmaschinen und KI-ToolsExperience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Diese Faktoren sind starke Treiber für eine verbesserte Auffindbarkeit Ihrer Inhalte bei Google und in KI-ToolsErfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit: Mit den E-E-A-T-Faktoren das nachhaltige Vertrauen in Ihre Inhalte stärkenHinter dem Kürzel E-E-A-T verbirgt sich ein Qualitätskonzept von Google, das für die Aspekte Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit steht. Damit wird die Qualität und Glaubwürdigkeit von Website-Inhalten bewertet. Christian Hartung aus dem Team Visibility & Performance von dpa-Custom Content erläutert, wie Kommunikationsprofis sich dieses Konzept zunutze machen können, um die Sichtbarkeit ihrer Inhalte zu optimieren.E-E-A-T-Faktoren sind ein Standard der Suchmaschinenoptimierung und die inhaltliche Basis für Sichtbarkeit bei Google oder in KI-Tools. Sie betonen die tatsächliche Erfahrung des Absenders, dessen nachweisbare Kompetenz, die Anerkennung durch Dritte und eine transparente, vertrauenswürdige Darstellung der Quelle. Besonders wichtig ist dieses Konzept für die sog. YMYL-Pages (Your Money, Your Life) - also Seiten, die sich mit Themen rund um Gesundheit und Finanzen beschäftigen. Auch wenn E-E-A-T kein unmittelbarer Ranking-Faktor ist, beeinflusst dieses Konzept dennoch, wie Inhalte wahrgenommen, eingeordnet und langfristig positioniert werden.Nicht jedem Profi aus Marketing und Unternehmenskommunikation sind diese Einflussfaktoren geläufig. Was also steckt genau hinter diesem Konzept? Wie können diese Aspekte im Online-Marketing sinnvoll berücksichtigt werden? Und welche Rolle spielen sie im Zusammenhang mit Generative Engine Optimization (GEO)?SEO-Profi Christian Hartung von dpa-Custom Content vermittelt Hinweise und Tipps, wie Sie E-E-A-T bei der Content-Erstellung berücksichtigen können. Dabei frischt er auch die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung auf und erläutert, welche neuen Entwicklungen die allgegenwärtige KI mit sich bringt.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien oder ein Handout mit den wesentlichen Informationen als Skript.Die Durchführung erfolgt via MS Teams.Programm- Ausgangspunkt: Die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung (SEO)- Bedeutung und Einordnung der E-E-A-T-Faktoren- Praktische Tipps zur Berücksichtigung von E-E-A-T bei der Content-Erstellung- Auswirkungen der E-E-A-T-Faktoren auf GEODieses Webinar richtet sich an Pressesprecher sowie Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, die über SEO-Basiswissen verfügen und weitere wirkungsvolle Steuerungsmechanismen anwenden möchten.Unser Experte: SEO/GEO-Specialist Christian Hartung (https://www.linkedin.com/in/christian-hartung-a23846108/) arbeitet seit 2021 im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content (https://www.dpa.com/de/custom-content) und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.Key Facts- Termin: Dienstag, 13. Oktober 2026, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 40 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6314235