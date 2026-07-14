Regensburg (ots) -Karibisches Türkiswasser, rauschender Wildfluss, weißer Sandberg - klingt nach Fernreise, liegt aber mitten in Ostbayern. Zwischen Oberpfalz und Niederbayern warten Landschaften, die mit Vielfalt und Überraschungsmomenten punkten. Wohin die Reise gehen kann, zeigen fünf ausgewählte Tipps - von Badestränden über Thermalbadeinseln bis zu Relikten der letzten Eiszeit.Strandurlaub im Binnenland: das Oberpfälzer SeenlandWer von Bikini, Segelboot und Liegewiese träumt, muss dafür nicht ans Meer. Das Oberpfälzer Seenland bringt es auf eine Wasserfläche so groß wie der Tegernsee - verteilt auf zahlreiche Buchten, Strände und Freizeitanlagen. Anziehungspunkt ist der Steinberger See mit seinen feinen Sandstränden: Von der größten Holzkugel der Welt öffnet sich der Blick über das Wasser, bevor es über die Riesenrutsche zurück ans Ufer geht. Familien schätzen den türkisblauen Klausensee, während Murner See und Brückelsee mit einem breiten Angebot für Badegäste, Taucher, Wassersportler und Camper punkten. Ruhesuchende und Angler ziehen den naturnahen Hammersee und den Eixendorfer See vor. Mit Stand Up Paddling, Surfen und Wasserski ist die Region auch für Familien mit älteren Kindern ein lohnendes Ziel. www.oberpfaelzer-seenland.deKaribikflair im Bayerischen Jura: der Monte KaolinoWeißer Sand, Dünenlandschaft, warmes Wasser - Karibikgefühl mitten in der Oberpfalz. Der Monte Kaolino bei Hirschau ist Anlaufstelle für Sonnenanbeter ebenso wie für Adrenalinsuchende: 150 Meter erhebt sich der Quarzberg, bequem per Lift erreichbar für Skifahrer, Sandboard-Freaks und Zipflbob-Fans. Wer es rasant mag, wählt den Monte Coaster: In nur zwei Minuten geht es hinauf, danach folgt eine 800 Meter lange Abfahrt mit 350-Grad-Panoramakreisel, mehreren Jumps, Wellen und sechs 180-Grad-Kurven. Abkühlung und Entspannung bietet anschließend das Dünenbad mit Pools, Rutschen und Erlebnisbecken. www.montekaolino.euRelikte der Eiszeit: Großer Arber und GletscherseenAuf 1.456 Metern eröffnet sich vom Großen Arber, dem höchsten Berg des Bayerischen Waldes, ein 360-Grad-Panorama über eine Landschaft, die vor 10.000 Jahren von gewaltigen Gletschern geformt wurde. Zeugen dieser Zeit sind der Große und der Kleine Arbersee, eingebettet zwischen bewaldeten Hängen und stellenweise von dichtem Urwald mit eiszeitlichen Pflanzen und seltenen Tierarten umgeben. Sehenswert sind dort die Schwimmenden Inseln, die unter Naturschutz stehen. Am Großen Arbersee ragt die 400 Meter hohe, bewachsene Arberseewand empor - wer möchte, dreht auf dem Großen Arbersee eine Runde mit dem Tretboot. Per Seilbahn erreicht man bequem den Gipfel, auf dem Gipfelkreuz, Titanic-Felsenplatz und der Blick auf den Kleinen Arbersee zu den Höhepunkten zählen, ergänzt um Arberkapelle, Richard-Wagner-Felsen und urige Berghäuser. www.arber.deWildwasser mit Charakter: die Schwarze Perle im Ilzer LandKraftvoll, ungestüm und von dunkler Farbe: Die Ilz zählt zu den letzten echten Wildflusslandschaften Bayerns. Auf ihrem Weg durch den Bayerischen Wald zur Donau hat die "Schwarze Perle" ein enges, urtümliches Tal geschaffen, Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere. Schwertlilien, Lungenkraut, Fingerhut und Glockenblumen setzen leuchtende Akzente in den steilen Leiten und schmalen Auen, während Singvögel, klopfende Spechte und der markante Ruf des scheuen Eisvogels für einen ganz eigenen Klangteppich sorgen. Der Ilztalwanderweg führt von Perlesreut bis in den Passauer Stadtteil Hals. Ein besonderes Erlebnis dabei ist der 115 Meter lange Triffttunnel, einst mühsam für die Holztrifft in den Fels getrieben. Am Ilzstausee bei Salzweg lässt sich zudem hervorragend Stand-Up-Paddeln. Am Dreiflüsseeck in Passau mündet die Ilz schließlich gemeinsam mit dem Inn in die Donau. Für den Weg flussaufwärts empfiehlt sich die Ilztalbahn, die zwischen Passau und Freyung über weite Strecken direkt am Flusslauf entlangführt. www.ilztal.deThermalbadeinseln im Garten der Sinne in der Rottal Terme Bad BirnbachSonnenstrahlen auf der Haut spüren, im Wasser treiben lassen und mit geschlossenen Augen im wohltuenden Licht versinken - so fühlt sich schwerelose Entspannung an. Genau dieses Gefühl lässt sich in der Rottal Terme Bad Birnbach das ganze Jahr über erleben: Auf 2.400 Quadratmetern Heilwasserfläche verteilen sich 30 unterschiedliche Thermalwasserbecken zu einem Refugium, das Körper, Geist und Seele gleichermaßen zum Strahlen bringt. Der Garten der Sinne lässt Insel-Atmosphäre unter freiem Himmel aufkommen. Die Thermalwasserbecken und der dortige Teich sorgen selbst an schwülen Sommertagen für ein angenehmes Klima. Bei über 1.000 Liegen auf dem weitläufigen Areal findet sich für jeden Ruhebedarf der passende Platz. Durch den Garten der Sinne schlängelt sich zudem der 105 Meter lange Thermenbach mit unterschiedlicher Strömung - ideal, um sich einfach treiben zu lassen. www.badbirnbach.deInformationen und Prospekte sind erhältlich beim Tourismusverband Ostbayern: www.ostbayern-tourismus.dePressekontakt:Tourismusverband OstbayernIm Gewerbepark D 04, 93059 RegensburgUlrike Eberl-WalterTel. +49 (0)941 58539-12eberl-walter@ostbayern-tourismus.dePressemitteilung mit weiteren Bildern zum Download unterhttps://partner.ostbayern-tourismus.de/inhalte/presse/Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133494/6314245