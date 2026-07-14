France, Italy and Spain set all-time records for solar energy production last week, according to analysis from AleaSoft Energy Forecasting. The Spanish consultancy found France reached its all-time high on July 6, recording 199 GWh. Spain broke its record two days later when its reached 277 GWh, while Italy registered a new record on July 10, with 167 GWh. Germany recorded its second-highest figure in history, generating 494 GWh on July 10, which also represented its highest figure during a day in July. Portugal also broke its record for solar generated in July when it reached 34 GWh on July 7. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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