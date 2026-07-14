© Foto: picture alliance / Ipon | Stefan BonessDeutschlands Wirtschaft zeigt erste Erholungssignale. Doch neue Iran-Angriffe und steigende Ölpreise bedrohen die zarte Konjunkturwende.Die wirtschaftliche Lage Deutschlands hat sich zur Jahresmitte etwas aufgehellt, nachdem die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten hohen Energiepreise nach einem Rahmenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran nachgelassen haben, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht mit. Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Konflikts bleibt angesichts der neuen Luftangriffe im Iran hoch, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Deutschlands Konjunktur zeigt erste Stabilisierungssignale, von einem …
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