WLFI Kurs unter $0,06: Fast eine Million Anleger verlieren $3,8 Milliarden - was kommt als Nächstes?

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Fast eine Million Anleger haben mit dem Trump-verknüpften Krypto-Token insgesamt 3,8 Milliarden Dollar verloren, wie die New York Times unter Berufung auf Blockchain-Daten berichtete. Der WLFI Kurs steht bei rund $0,058 und liegt damit 78 Prozent unter dem Allzeithoch vom September 2025. Trumps Finanzoffenlegung vom 1. Juli ergab, dass er allein im Jahr 2025 rund 799 Millionen Dollar mit World Liberty Financial verdiente. Gleichzeitig stecken 85 Prozent aller WLFI-Wallets im Minus, was das Vertrauen bei Kleinanlegern erheblich belastet. Der Clarity Act, das zentrale Krypto-Gesetzespaket der USA, liegt wegen einer Ethik-Klausel auf Eis, die direkt auf die Gewinne abzielt. Coinpedia prognostiziert den WLFI Kurs für 2026 zwischen $0,30 und $0,80, aber CoinCodex sieht ein bärisches Jahresende bei nur $0,046. Die neun größten Team-Wallets kontrollierten bei einer Governance-Abstimmung knapp 60 Prozent aller Stimmrechte, was Fragen zur Dezentralisierung aufwirft. Kapital, das bisher am Seitenrand stand, bewegt sich jetzt, und nicht alles fließt dorthin, wohin die Schlagzeilen zeigen. Dieser Artikel analysiert den Token-Kurs im Detail und zeigt, welche Alternative die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich zieht.

WLFI Kurs fällt auf $0,058 nach Milliarden-Verlusten und wachsendem politischen Risiko

Trumps Finanzoffenlegung vom 1. Juli bestätigte Krypto-Einnahmen von 1,2 Milliarden Dollar in 2025, wobei World Liberty Financial laut CoinMarketCap den größten Anteil beisteuerte. Der USD1-Stablecoin hält rund 4,6 Milliarden Dollar im Umlauf. Der Token liegt bei $0,058, ein Rückgang von 78 Prozent vom Allzeithoch bei $0,26.

Die New York Times berichtete, dass fast eine Million Käufer Verluste von 3,8 Milliarden Dollar erlitten. Diese Offenlegung hat die Regulierungsdebatte weiter verschärft. Der Clarity Act verpasste die Unterzeichnung am 4. Juli und steht vor einer Frist bis zur Sommerpause am 7. August.

Eine Ethik-Klausel blockiert die Verhandlungen und betrifft das Geschäftsmodell direkt. Coinpedia prognostiziert den Token für 2026 zwischen $0,30 und $0,80, abhängig von politischer Stabilität. CoinCodex sieht ihn bis Jahresende bei $0,046, was weiteren Rückgang bedeutet.

Eine Governance-Abstimmung zeigte, dass neun Wallets 60 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Justin Sun reichte im April 2026 Klage wegen Erpressung und eingefrorener Wallets ein. Berichte über die Nutzung von WLFI als Kreditsicherheit für 75 Millionen Dollar schürten Liquidationsängste.

Der RSI liegt bei 43, aber das technische Bild bleibt bärisch unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Der Kurs zeigt damit ein Muster, bei dem politische Risiken die technischen Signale überlagern. Wer den Governance-Token analysiert, fragt sich, wo Einstiege existieren, die nicht von politischen Entscheidungen abhängen.

Pepeto: Die Presale-Plattform, mit der der WLFI Kurs nicht konkurrieren kann

Während der Token von Governance-Risiken belastet wird, sammelt ein Presale Kapital auf Basis verifizierter Zahlen statt politischer Stimmung. Die Frage lautet nicht ob, sondern wann der Markt den Unterschied zwischen Sentiment-Token und strukturierten Einstiegen erkennt.

Während die meisten Presales auf Versprechen setzen, hat Pepeto echte Meilensteine erreicht und 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die jeden Vertrag geprüft haben. Diese Überzeugung in einer Phase, in der Bitcoin unter $60.000 fiel, stellt Pepeto in seltene Gesellschaft.

Die Plattform betreibt PepetoSwap für gebührenfreien Handel und eine Cross-Chain-Bridge ohne Kosten, aber der eigentliche Fokus liegt nicht auf den Werkzeugen. Der Fokus richtet sich auf den Einstieg bei $0,000000188 und das Binance-Listing, das diesen Preis in einen aktiven Marktkurs verwandelt.

Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin mit 420 Billionen Token auf elf Milliarden Dollar brachte, hat Pepeto mit einer laufenden Börse entwickelt. Eine Annäherung an den damaligen Pepe-Kurs ergibt rechnerisch 150x, basierend auf einem bereits eingetretenen Ergebnis.

Analysten sehen Renditepotenzial zwischen dem 100- und 300-fachen nach dem Binance-Listing. Die Sicherheit beruht darauf, dass SolidProof den kompletten Code der Handelsplattform vollständig auditiert und verifiziert hat, bevor der Presale für Käufer eröffnet wurde. Die Gelegenheit besteht, weil das Presale-Fenster noch offen ist. Sobald das Listing kommt, verschwindet der aktuelle Preis dauerhaft. Die einzige Frage ist, wie viele Wallets einsteigen, bevor dieser Zugang endet.

Fazit zum WLFI Kurs und dem Presale, der Antworten liefert, während WLFI Fragen aufwirft

Prognosen setzen den WLFI Kurs zwischen $0,30 und $0,80, aber Governance-Token mit Insider-Konzentration liefern selten Renditen, die für Einzelanleger den Unterschied machen. Pepeto bietet eine andere Ausgangslage, denn die Spanne zwischen Einstieg und Listing-Ergebnis beruht auf Zahlen, die sich nicht mit Senatsabstimmungen verschieben. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem Kapital gerade fließt, während die meisten noch über den Governance-Token und dessen Risiken lesen. Wer diesen Presale verpasst, trifft möglicherweise die Entscheidung in diesem Zyklus, die am längsten schmerzt. Das Binance-Listing wartet nicht auf diejenigen, die noch zögern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der aktuelle WLFI Kurs für 2026?

Coinpedia prognostiziert den Token zwischen $0,30 und $0,80, aber neun Wallets kontrollieren 60 Prozent der Stimmrechte, und der Rechtsstreit mit Justin Sun belastet die Erholung. CoinCodex sieht sogar ein Jahresende bei $0,046, deutlich unter dem aktuellen Kurs von $0,058.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit dem WLFI Kurs?

Analysten sehen beim Presale-Einstieg Renditepotenzial zwischen dem 100- und 300-fachen, und die offizielle Pepeto-Website zeigt 10,38 Millionen Dollar an Kapital während eines Marktrückgangs. Diese Aussicht kann der Governance-Token von seiner aktuellen Bewertung aus nicht bieten.

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