DJ AUKTION/Geringe Nachfrage für neue zweijährige Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine eher geringe Nachfrage verzeichnet. Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion:
=== Emission 2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 13. September 2028 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,778 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,222 Mrd EUR Marktpflegevolumen 1,778 Mrd Zeichnungsquote 1,1 Durchschnittsrend. 2,77% Wertstellung 16. Juli 2026 ===
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July 14, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)
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