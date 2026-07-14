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Dow Jones News
14.07.2026 12:33 Uhr
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(1)

AUKTION/Geringe Nachfrage für neue zweijährige Bundesschatzanweisungen

DJ AUKTION/Geringe Nachfrage für neue zweijährige Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine eher geringe Nachfrage verzeichnet. Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion: 

=== 
Emission       2,70-prozentige Bundesschatzanweisungen 
           mit Laufzeit 13. September 2028 
Volumen       6 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   4,778 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   4,222 Mrd EUR 
Marktpflegevolumen  1,778 Mrd 
Zeichnungsquote   1,1 
Durchschnittsrend.  2,77% 
Wertstellung     16. Juli 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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