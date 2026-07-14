Heidelberg, Berlin (ots) -Der Berliner Sternekoch Tim Raue wird gemeinsam mit den Gastronomen der Heidelberger Bliss-Group (www.bliss-group.de) ein neues Kapitel des erfolgreichen Pop-up-Konzepts "Stories" aufschlagen. Unter dem Titel "Taste of the Dragon" wird vom Februar bis zum April kommenden Jahres ein besonderes Menü an einem besonderen Ort angeboten.Mit dem kreativen Bliss-Küchenteam unter der Leitung von Sven Günther nimmt Tim Raue die Gäste mit auf eine kulinarische Reise durch die Welt der chinesischen Küche. Von der modernen Küche Singapurs über das klassische Hongkong bis zu den traditionellen Gassen Pekings, der Schärfe Sichuans und den tropischen Früchten Hainans - die chinesische Küche bietet eine jahrtausendealte Kultur und verbindet faszinierende Tradition mit inspirierender Moderne.Zwei-Sterne-Koch Tim Raue mit seiner Leidenschaft für die chinesische Küche prägt dieses einzigartige Fünf-Gänge-Menü und entführt die Gäste mit jedem Gang in eine andere Region. Er sagt: "Die Heidelberger:innen und die Menschen der Region drumherum sind kulinarisch interessiert und wirtschaftlich äußerst potent. Wir waren in den vergangenen Jahren wiederholt für Caterings dort und trafen dabei immer auf tolle Gäste. Das hat den Ausschlag dafür gegeben, der Einladung des Bliss Teams zu folgen und eine kulinarische Reise durch die chinesische Küche für das kommende Pop-up zu kreieren."Bliss-Gründer Sven Günther kommentiert: "Mit dem insgesamt achten Kapitel unseres Pop-up-Konzepts 'Stories' und unserem genialen Partner Tim Raue wollen wir nicht nur ein neues Kapitel aufschlagen. Wir wollen in den Köpfen unserer Gäste Geschichte schreiben."Vom 1. Februar bis zum 30. April 2027 ist "Taste of the Dragon" für Gäste offen aber auch für Gruppen exklusiv buchbar. Das vom Graffiti- und Streetartfestival Metropolink bespielte ehemalige Supermarktlager (Commissary) der US-Streitkräfte im Heidelberger Patrick-Henry-Village (PHV) wird als Kulisse dienen, wenn die Bliss-Group und Tim Raue unter dem offiziellen Titel "Pop-up-Stories VIII - Taste of the Dragon" an den Start gehen. Unter https://stories-popup-kitchen.de können ab sofort Reservierungen vorgenommen und weitere Informationen eingesehen werden.Über Tim RaueTim Raue wurde 1974 in Berlin geboren. Nach seiner Ausbildung zum Koch hat er erste Erfahrungen im Restaurant Quadriga im Hotel Brandenburger Hof, im Restaurant Bamberger Reiter und im Restaurant Schloss Glienicke gesammelt. 1997 wurde Raue im Restaurant Rosenbaum zum ersten Mal Küchenchef. 1998 übernahm er in gleicher Position die Berliner Kaiserstuben und wurde vom renommierten Gourmet- Magazin "Der Feinschmecker" zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Nur ein Jahr später wechselte er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild als Küchenchef und geschäftsführender Direktor in das e.t.a. Hoffmann im Hotel Riehmers Hofgarten. Dort wurde er unter anderem zum Berliner Meisterkoch gewählt. 2003 übernahm er die Position des Executive Chefs und Global Culinary Advisors im Swissôtel Berlin, wo er die kulinarischen Geschicke des Restaurants 44 leitete. 2005 wurde er vom Gault-Millau zum "Aufsteiger des Jahres" und sein Restaurant zu einem der "80 hottest tables around the world" vom Condé Nast Traveller gewählt. Vorläufiger Höhepunkt war jedoch die Verleihung des ersten Michelin Sterns im Jahr 2007 sowie die Anerkennung mit 18 Punkten und der Wahl zum "Koch des Jahres" im Gault-Millau. Von 2008 bis 2010 war Tim Raue als Kulinarischer Direktor und Corporate Executive Chef bei der Adlon Holding GmbH tätig und erkochte sich nur fünf Monate nach der Eröffnung des Restaurants MA Tim Raue einen Michelin Stern und 18 Punkte im Gault- Millau. Im November 2009 wurde er als potentieller Anwärter für einen zweiten Michelin Stern hervorgehoben. Seit Juli 2010 ist Tim Raue gemeinsam mit Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild selbständig. Das Restaurant Tim Raue konnte die Auszeichnungen des Michelin nur drei Monate nach der Eröffnung im September 2010 halten. Im November 2012 wurde das Restaurant Tim Raue mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet. Der Gault-Millau bewertete das Restaurant im Juni 2022 mit fünf schwarzen Hauben. Auf der Liste der "The World's 50 Best Restaurants" belegt das Restaurant Tim Raue Platz 58.Über die Bliss-GroupEinen Namen über die Grenzen Heidelbergs hinaus gemacht haben sich Sven Günther, Daniel Marquardt, Swen und Jens Schmidt mit dem Neo Bar & Restaurant, dem Restaurant, das sie 2016 in der Heidelberger Bahnstadt eröffneten. Dementsprechend sehen sie das Neo heute als ihre "Homebase", als einen Raum für Genuss, einen Ort der wiederkehrenden Begegnungen sowie des vertrauten Gefühls von Gemeinschaft. Kennengelernt haben sich die Brüder Schmidt, Günther und Marquardt durch gemeinsame Freunde vor mehr als zehn Jahren. Ihre gemeinsame Leidenschaft für gehobene Gastronomie war die Ausgangslage für die Gründung der Bliss Group vor zehn Jahren. Für den Namen Bliss, den die vier kreativen Köpfe mit Glückseligkeit übersetzen, entschieden sie sich, weil sie mit ihren Projekten die Gäste glücklich machen wollen. Und der Name wurde gewissermaßen zum Programm! Ob mit der Event- und Hochzeitslocation Palais Prinz Carl - das erste gemeinsame Projekt - oder dem Neo Bar & Restaurant: Purer Genuss für alle Sinne ist garantiert. Und zwar nicht nur in den Locations vor Ort, sondern auch zuhause, wie beispielsweise durch den Foodtruck und das Catering, die beide leckere Köstlichkeiten dahin bringen, wo der Kunde es wünscht, ob für die Weihnachtsfeier, Hochzeit oder für Feste jeglicher Art. Das nächste Kapitel ihrer gastronomischen Geschichte haben Günther, Marquardt und die Brüder Schmidt ab 2018 mit Stories Pop-Up Kitchen geschrieben, einem Konzept, das für Innovation, einmalige Erfahrungen und Lust auf Neues steht. Dabei inszenieren eingespielte Teams in Zusammenarbeit mit renommierten Sterneköchen zeitgenössische, kulinarische Erlebnisse. Seit 2024 ergänzt das Schloss Neckarbischofsheim, ebenfalls eine besondere Location für Feste und Feiern, das Portfolio der Bliss Group. Ganz neu seit 2026 bietet Bliss auch die neue Eventlocation LAB in Wiesloch an, buchbar für Events aller Art. Welche Projekte noch kommen, wissen die vier kreativen Macher nicht, aber ihr Ziel kennen sie genau: nämlich den Gästen schöne Stunden und Erlebnisse zu bescheren. www.bliss-group.dePressekontakt:Bliss Holding GmbHc/oCP KommunikationChristian PrechtlAlte Eppelheimer Straße 2369115 Heidelberginfo@cpkomm.de+49 177 2828111www.cpkomm.deOriginal-Content von: Bliss Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183026/6314299