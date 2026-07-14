Europäische Banken, Broker und andere zugelassene Finanzinstitute, die Trever nutzen, haben nun Zugang zu den institutionellen Krypto-Handelsdiensten und der qualifizierten Verwahrung von Kraken Prime.

Kraken Prime, ein Full-Service-Prime-Broker, der über eine integrierte Plattform Handel, qualifizierte Verwahrung und weitere Finanzdienstleistungen anbietet, ist nun über Trever verfügbar, den Standard im Digital-Asset-Banking. Das Digital-Asset-Betriebssystem von Trever wird von Finanzinstituten in ganz Europa genutzt, um den gesamten Lebenszyklus digitaler Vermögenswerte in einer einzigen Umgebung zu verwalten einschließlich Handel, Treasury, Abwicklung und Buchhaltung.

Ab heute können Banken und Broker, die Trever nutzen, über Kraken Prime die Ausführung von Transaktionen lenken, qualifizierte Verwahrstellen nutzen, alle Transaktionen erfassen und auf weitere Dienste zugreifen, ohne ihre bestehende Betriebsumgebung verlassen zu müssen. Die Integration erweitert die Konnektivität von Trever und bindet Prime Brokerage in die bestehenden Arbeitsabläufe ein, die institutionelle Teams bei ihren Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten nutzen.

Kraken Prime bietet institutionellen Kryptohandel an mehr als 20 globalen Liquiditätsplätzen und deckt damit über 90 der Liquidität für digitale Vermögenswerte ab, einschließlich Smart Order Routing und algorithmischer Ausführung für Blockgeschäfte. Die Abwicklung erfolgt über die zertifizierte Verwahrungslösung von Kraken. Handel, integrierte Verwahrung und weitere Dienstleistungen sind auf einer einzigen Plattform vereint und werden von einem institutionellen Kontoverwaltungsteam unterstützt, das rund um die Uhr im Einsatz ist.

Gurpreet Oberoi, Leiter von Kraken Institutional, sagte: "Zu den Kunden von Trever zählen einige der etabliertesten Finanzinstitute Europas. Diese benötigen eine Infrastruktur, die den operativen Standards ihrer bestehenden Geschäftsbereiche entspricht. Indem wir Kraken Prime in ihren Arbeitsablauf integrieren, bieten wir ihnen Zugang zu einer hohen Ausführungsqualität und einer qualifizierten Verwahrung, ohne dass sie den operativen Aufwand tragen müssen, mehrere Gegenparteien miteinander zu verknüpfen."

Hans-Jürgen Griesbacher, CEO und Mitgründer von Trever, fügte hinzu: "Banken und Broker möchten den Handel mit digitalen Vermögenswerten nach hohen institutionellen Standards und MiCA-konform betreiben, ohne die Infrastruktur Stück für Stück selbst aufbauen zu müssen. Aus diesem Grund haben wir Kraken Prime einen der vertrauenswürdigsten Namen im institutionellen Kryptobereich integriert, um eine weitere Handels- und Verwahrungsanbindung direkt in Trever zu ermöglichen."

Die Integration ist nun live und steht berechtigten Kraken Prime- und Trever-Kunden zur Verfügung.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.kraken.com/institutions/prime und https://trever.io/.

Über Kraken

Kraken wurde 2011 gegründet und zählt weltweit zu den ältesten und sichersten Krypto-Plattformen. Kraken-Kunden handeln mit mehr als 600 digitalen Vermögenswerten, traditionellen Vermögenswerten wie US-Futures und in den USA notierten Aktien sowie ETFs und sechs verschiedenen Landeswährungen, darunter GBP, EUR, USD, CAD, CHF und AUD. Kraken genießt das Vertrauen von Millionen von Institutionen, professionellen Händlern und Privatkunden und zählt zu den schnellsten, liquidesten und leistungsstärksten Handelsplattformen auf dem Markt.

Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Kraken umfasst die Kraken-App, Kraken Pro, die Krak-App, Kraken Institutional, die On-Chain-Angebote von Kraken sowie die Privatkunden-Handelsplattform Ninja Trader. Im Rahmen dieser Angebote können Kunden Vermögenswerte kaufen, verkaufen, staken, Prämien verdienen, senden und empfangen, ihre Bestände verwahren sowie auf fortschrittliche Tools für den Handel, Derivate und das Portfoliomanagement zugreifen.

Kraken hat den Branchenstandard für Transparenz und Kundenvertrauen gesetzt und war die erste Krypto-Plattform, die einen "Proof of Reserves" durchgeführt hat. Das Unternehmen hält sich an die für seine Geschäftstätigkeit geltenden Vorschriften und Gesetze, schützt aktiv die Privatsphäre seiner Kunden und gewährleistet höchste Sicherheitsstandards.

Weitere Informationen zu Kraken finden Sie unter www.kraken.com.

Über Trever

Trever ist der Betriebsstandard für das Digital-Asset-Banking. Sein "Digital Asset Operating System" ist die zentrale Infrastruktur, die Finanzinstitute zur Verwaltung von Stablecoins, Kryptowährungen, tokenisierten Wertpapieren und anderen digitalen Vermögenswerten nutzen. Institute können die Ausführung von Transaktionen steuern, diese in qualifizierte Verwahrung abwickeln und alle Transaktionen erfassen, ohne ihre bestehende Betriebsumgebung verlassen zu müssen. Trever schließt operative Lücken, reduziert Fragmentierung und verbessert gleichzeitig automatisierte Arbeitsabläufe für digitale Vermögenswerte. Die Lösung ist mit bestehenden Kernbankensystemen kompatibel und lässt sich in ein breites Ökosystem-Netzwerk einbinden.

Trever ist der europäische Standard für Banken, Broker und andere zugelassene Finanzinstitute, die mit digitalen Vermögenswerten handeln. Führende Finanzinstitute vertrauen auf Trever: www.trever.io

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