Vossloh zeigt sich aufgrund gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten etwas vorsichtiger für das laufende Jahr. Der Bahntechnikkonzern kann sich den aktuellen Nachfrage- und Kostenentwicklungen nicht vollständig entziehen - und passt seine Ziele für das Gesamtjahr an. Die Anleger reagieren verschnupft. Für 2026 peilt Vossloh nun einen Umsatz von 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro an. Zuvor war das Unternehmen von 1,56 bis 1,66 Milliarden Euro ausgegangen, nach gut 1,34 Milliarden Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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